Emplazan a funcionarios del Ayuntamiento para dar resultados

Mazatlán. - El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres confirmó cambios en las direcciones de Comunicación Social y la paramunicipal Operadora y Administradora de Playas, y dijo que quienes no están cumpliendo al 100% en su gabinete tiene un plazo de un mes para subirse al tren y emprender un ritmo de trabajo que hará de este año el mejor del trienio.

Local Nieve impide el paso a turistas en la Autopista Mazatlán -Durango

Deben hacer su mejor esfuerzo, hay que trabajar con todo, no están haciendo mal su trabajo, pero no dan el extra, yo quiero que todos se suban a este ritmo de trabajo y si alguno no le cae el 20 vamos a tener que sustituirlo, no creo que pase un mes, es el tiempo que me he trazado para ver si se subieron al tren o no se subieron a este nuevo ritmo de trabajo.

Benítez Torres

Informó que el secretario de la Presidencia, Sergio Rubio, asume la dirección de Comunicación Social, y Jorge Contreras Núñez y Eunice Arredondo, quienes tenían el cargo de director y jefa de información en esta dependencia, apoyarán en la paramunicipal OAP.

El cargo de la secretaría de la Presidencia, agregó, queda en espera hasta obtener el mejor perfil para ocuparlo, mientras que en el organigrama se abre una nueva figura que es la de Secretaría Técnica de la Presidencia, que asume Silvia Karina Torres Ruelas, quien estaba en la gerencia de distribución de Jumapam y que es novia del hijo de su esposa Gabriela Peña Chico, aunque esto –aclaró- no implica un parentesco, pues no están casados.

Aquí nadie se dio de baja, aquí estamos haciendo enroques porque vamos a mejorar y fortalecer lo que hemos estado haciendo, el periodo de aprendizaje ya terminó, este año va a ser el mejor de esta administración y ocupaba hacer estos enroques para fortalecer lo que estamos haciendo.

Benítez Torres





El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, en rueda de prensa. Foto: Rolando Salazar I El Sol de Mazatlán

Con respecto al Instituto de Cultura, Turismo y Arte, dijo que lo más probable es que se ratifique a José Ángel Tostado Quevedo, quien –aseguró- está dando buenos resultados y prácticamente fue él quien organizó el Carnaval del 2019.

Benítez Torres adelantó que también habrá cambios para mejorar al interior de Jumapam que permitirán disminuir el costo que tienen esa paramunicipal, y que en su momento dará a conocer el gerente general en turno, Ismael Tiznado Ontiveros.

En materia de seguridad, el alcalde comentó que se están viendo resultados y este 2020, cada día será mejor, conforme a un plan que aplicará el actual secretario Federico Rivas Valdés.

‘Primero los de Morena’

El alcalde aclaró que él, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido que invitar a gente de otros partidos políticos porque lo que importa es la capacidad y lealtad de un proyecto de gobierno, no un proyecto de partido.

“En todos los partidos políticos, no conozco ninguno que no tenga casi los mismos principios, una cosa es que se aterricen o no, se cumplan o no se cumplan, nosotros en este gobierno le hemos dado la oportunidad primero a los que vienen de este mismo movimiento, pero algunos o varios no estuvieron a la altura de lo que representaba este compromiso”, apuntó.

Refirió que la comunicación social es fundamental en su gobierno, ya que es comunicar a la ciudadanía lo que se hace.

Local Cierran Av. Rafael Buelna por rehabilitación

Es un factor que a mí me interesa mucho, tenemos que comunicar bien a la ciudadanía sobre todo en los tiempos en que vivimos de tanta competencia mediática en todas las guías, hoy hasta las redes sociales juegan un papel muy importante en la comunicación de la sociedad. La idea es comunicar más y mejor cada día.

Benítez Torres

De ahí que considera que Sergio Rubio, quien tiene 9 años de trayectoria en ese cargo, hará un buen trabajo como director de Comunicación Social.

Insistió en que no tienen nada en contra de ningún periodista, por el contrario, respeta y admira la labor de cada uno de ellos, pero lo que cuestiona es que a veces se tergiversa la información.

“Los enroques que estamos haciendo es para mejorar lo que la ciudad hace, eso es lo que estamos haciendo, yo sé que Jorge Contreras va a hacer excelente trabajo en Operadora de Playas y Sergio Rubio, por supuesto, no es un improvisado en esto. La posición que deja Sergio y que es muy importante se va a mantener sin que la supla nadie en este momento, la posición de la secretaría de la Presidencia se va a mantener así hasta encontrar un perfil adecuado”, concluyó.

Habrá apertura y respeto: Sergio Rubio

El nuevo director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, Sergio Rubio Rodríguez, se comprometió a realizar un trabajo de apertura con representantes de los medios de comunicación para comunicar bien y coadyuvar en la labor periodística de manera oficial, formal y oportuna.

Local Demanda sector ganadero subsidio de 5 pesos al diesel

Señaló que se reforzarán las áreas que están un poco sueltas para mantener una relación institucional con todos los medios de comunicación y eficientar la comunicación hacia la sociedad, a través de los medios.

Con respecto a que si habrá cambios al interior del departamento, indicó que primero se reunirá con todo el equipo y después valorará la situación para ver si hay cambios o no.

Dijo que se reunirá a más tardar el viernes o el sábado con directivos de los medios de comunicación para platicar con ellos, ponerse a sus órdenes y estrechar los lazos institucionales que permitan una mejor comunicación.

Sergio Rubio indicó que se hablará con titulares de las direcciones, secretarías y paramunicipales para dar una mayor apertura y establecer una política básica de comunicación.

“Dar apertura es uno de los retos de los encargos que me hizo el alcalde, de platicar con los diferentes directores y establecer una política muy básica de comunicación, justamente para atender de la mejor manera a los medios”, expresó.

CAMBIOS

SERGIO RUBIO

De la secretaría de la Presidencia a director de Comunicación

JORGE CONTRERAS

De director de Comunicación a titular de la OAP

EUNICE ARREDONDO

De jefa de información de Comunicación a la OAP

SILVIA TORRES

De gerencia de distribución de Jumapam a la Secretaría Técnica de Presidencia

PENDIENTES

Director de Cultura, posible ratificación de José Ángel Tostado

Secretaría de la Presidencia, sin propuestas

JUMAPAM, cambios al interior que disminuirá el costo de la paramunicipal









Lee más aquí ⬇

Local Vive la pesca en altamar la peor crisis de la historia Local Fue niño el primer bebé del 2020 en el Hospital General