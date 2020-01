Emitirá SESESP cartas de no antecedentes penales en Mazatlán

Desde esta semana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública es la facultada para emitir las cartas de no antecedentes penales, documento que anteriormente era elaborado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa.

Renato Ocampo Alcántar, titular de la dependencia estatal, reconoció que el trámite fue suspendido días atrás en Mazatlán, tras el cambio de la instancia que ahora se hace cargo de otorgarlos.

Dijo que ahora que el SESESP se hace cargo de las cartas de no antecedentes penales, se busca que su emisión sea más rápida y fácil para que el ciudadano la obtenga.





No podemos prescindir de alguno de los documentos que se necesita para poder atender la carta de no antecedentes penales, aunque se debe recalcar que es un documento que no se puede dar a la ligera Renato Ocampo Alcántar





Reconoció que dicha identificación puede ser utilizada en el extranjero, tras contar con una certificación que precisamente emite el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Por ser un documento importante, aseveró, se tiene que cumplir con todos los procesos legales para que pueda ser expedido y entregado a la ciudadanía que lo requiere.

Ocampo Alcántar comentó que para que haya una mejora en el servicio, se tienen que agilizar los trámites, como es subir en línea toda la documentación que se requiere.

Precisamente, indicó, con el proceso realizado a través del Internet es como le puede llegar al usuario su carta con sus respectivas firmas y certificado de autorización.

