Embarazos no deseados y sin aborto legal en Sinaloa

Culiacán, Sin.- La diputada Yeraldine Bonilla, la más joven parlamentaria de la actual Legislatura, cada vez que habla, le pone el cascabel al gato al señalar que los embarazos en menores de edad en Sinaloa son preocupantes.

En muchos casos son niñas que apenas tienen 10 años, por eso sin tapujos llama a los sinaloenses que dejen de ser conservadores y de una vez por todas se despenalice el aborto.

La mayoría de las entrevistadas coincidieron en que los embarazos en adolescentes es un problema fuerte, por lo que se pronunciaron, primeramente por una mayor educación al respecto y luego en el aborto.

Es histórico que ahora en el Congreso del Estado, se esté hablando abiertamente sobre el aborto a través de foros, mientras que en legislaturas pasadas se presentaba una que otra iniciativa, se le daba la primera lectura en el Pleno, para después congelarla.

En el 2015 se aprobó la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Sinaloa que generó controversias entre padres de familia y legisladores ya que los primeros demandaban que sea en el hogar donde se reciban los principios de educación y en las aulas, la formación académica que vendrá a reformar lo enseñado en el hogar.

Sin embargo, en esta legislatura no se han presentado iniciativas, mucho menos se hacen foros para instar a las adolescentes a no tener relaciones sexuales y exhortarlas a usar métodos eficaces de anticoncepción para prevenir el embarazo, además de que los jóvenes usen condones para evitar el embarazo y protegerse contra enfermedades de transmisión sexual.

“Lo digo abiertamente, sin prejuicios y sin tapujos, estoy a favor del aborto legal, es por ello que traigo este tema al Congreso porque me parece un tema muy importante”, señala la diputada de Morena Yeraldine Bonilla en el último foro que organizó.

EMBARAZOS EN PANDEMIA

Así mientras se busca legislar para legalizar el aborto, por las clínicas del IMSS y Hospitales deambulan mujeres, niñas, buscando ser atendidas en su embarazo.

La mayoría de las trabajadoras de la salud, doctoras y enfermeras están preocupadas por el aumento de los embarazos durante el Covid-19.

“Ahora que ya se abrieron los servicios en las clínicas del IMSS se nos acumuló el trabajo en Gineco-Obstetricia, los embarazos se han disparado durante la pandemia, no sabría decir en qué proporción, pero cuando el sector salud de las cifras nos vamos a sorprender”, señala la doctora Ramírez.

Ahora las que vienen, la mayoría son unas chiquitas que ya traen tamaña barriga.

Enfermera del Hospital de la Mujer

Asegura que durante la pandemia, se han desatado los embarazos tanto de menores, como de amas de casa y una gran mayoría no los deseaba.

“Me rompe el alma que niñas me digan que no quieren al bebé. Es un gran porcentaje de mujeres que no los desea. Muchas vienen a su primera consulta y ya después no se aparecen, no sabemos qué pasó…”, destaca.

EL DILEMA EN LA FAMILIA

La señora Isabel, es una joven madre de tres, dos niños y una menor de 13 años, quien lamentablemente hoy está embarazada.

“Me descuidé…sí me descuidé”, dice llorando, mientras espera que su hija sea auscultada.

Señala que antes de la pandemia sus padres cuidaban a sus hijos, mientras ella trabaja en una institución educativa.

“Cuando se dio quédate en casa, no había clases, mis hijos se quedaron solos, ya no se fueron con sus abuelos para evitar contagios. Yo voy dos veces por semana a mi trabajo. Les pedía que se cuidaran, sabía que mi hija tenía novio, pero nunca supe que cada vez que me iba, el muchachito se la pasaba en mi casa, ahora, mi hija tiene tres meses de embarazo”.

Dice que está en un dilema con eso del aborto, ya que antes era una defensora de la vida.

“Estoy entre la espada y la pared. Mi hija no quiere al niño, está sufriendo mucho, yo a veces, deseo que él bebe venga al mundo, pero luego me entra la desesperación y quisiera buscar a dónde puedo llevar a mi hija para que le practiquen el aborto”, señala.

Sin embargo, tiene otros temores: ser castigada por interrumpir el embarazo y luego su conciencia que a cada momento le recuerda que es un pecado quitarle la vida al feto.

Lo que más me detiene es el castigo que me pudiera mandar Dios, si cometo tal infamia.

Isabel

UNA ESPERANZA

Por los pasillos de los hospitales se ven niñas y madres angustiadas por un embarazo que no estaba planeado, pero también hay quienes esperan con ansias su bebé.

“Fue la confianza que le dimos mi marido y yo al plebe, ahora mi temor es la reacción que pueda tener mi esposo, es muy violento, yo quisiera que mi hija se practicara el aborto, antes de que pase más tiempo. Tiene dos meses de embarazo y la plebe tiene apenas doce años”, indica una madre afligida.

Sandra, contrario a lo que piensa su mamá, señala que ella quiere tener a su bebé y que no importa que el novio y su familia no quisieran responder.

“El Mario se rajó a la mera hora. Su mamá me dijo que estaba igual que su máquina de coser, la facilita. Mi abuela me apoya en todo lo que decida, ya quiero al “plebito” antes de nacer”, señala.

Jovana, estudiante de preparatoria, está embarazada y peleará por su bebé que nacerá en diciembre.

“Tontamente me embaracé en mayo. Estábamos encerrados por el Covid-19, pero la calentura de los dos nos ganó, no nos cuidamos, al menos a mí me valía conocer todo lo de sexualidad, ahora, estoy buscando todo lo que hable de un embarazo seguro, mis padres me apoyan a medias, mi novio está entre que sí y que no, pero yo estoy súper segura que quiero a mi bebé y repudio todo lo que hable del aborto, nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, y por nada del mundo debemos de permitir que nos quiten la dicha de ser madres…Una y mil veces digo no al aborto y recomiendo a todas las niñas que se cuiden y si algo falla nos hagamos responsables de nuestros propios actos con amor porque la vida es el milagro de existir…”

TEMA VIGENTE

La diputada Yeraldine Bonilla quien preside la Comisión de Juventud y Deporte insiste que son temas cada más vigentes en la sociedad por lo que es importante que los partidos políticos los puedan discutir de frente a la sociedad a través de sus representantes jóvenes en un ejercicio de diálogo que consideró será de mucho beneficio para todos los involucrados.

Precisa que tan sólo el año pasado se presentaron 259 embarazos en niñas de 10 a 14 años en Sinaloa y que el estado a nivel nacional se encuentre entre los primeros cinco lugares de casos de embarazo a temprana edad.

Jóvenes que participaron en el programa “Diálogos: La Juventud en el Congreso”, con la temática del aborto se pronunciaron en su mayoría por la legalización de aborto como derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y para evitar muertes por abortos clandestinos mal practicados.

Ruby Iraís Pérez Aguirre, señaló que en lo personal está a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y que no se le criminalice por decidir por el aborto.

Por su parte Karla Daniela Espinoza Sánchez, estudiante de Medicina, sostiene que desde que el esperma fecunda al óvulo ya se tiene vida, ya no es el cuerpo de la mujer y cuenta a su favor con el principal derecho que contemplan las leyes, que es el derecho a la vida.

Ambas coincidieron que en los tiempos actuales la práctica del aborto se da de manera clandestina en la mayor parte del país, con excepción de los estados de Oaxaca y Ciudad de México, donde está legalizado.

Nerudy Ximena Echave Ojeda demandó que en este tema se siga tomando en cuenta las voces de las mujeres jóvenes, pues la demanda es que el aborto deje de ser ilegal, que sea seguro y gratuito, ya que éste es un problema de salud pública, no eclesiástica ni moral.









