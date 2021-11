Elección del fiscal va sin línea: Rocha Moya

Mazatlán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó este viernes que exista línea en la designación del nuevo o nueva fiscal de Sinaloa, pues él envió una terna de tres perfiles al Congreso y serán los diputados quienes deliberarán quién se queda.

“Sin línea, no me mortifica eso, disculpen. Yo creo que la selección que hizo el consejo y la selección que yo hice de la quinteta, él o la que decida el Congreso yo estoy encantado. No tengan la menor duda que estoy diciendo la verdad”, puntualizó durante su gira por el puerto.

Local La próxima semana se votará por el nuevo Fiscal del Estado

Al ser cuestionado si preferiría que fuera una mujer quien ocupe el cargo en la Fiscalía General del Estado, indicó que no necesariamente.

“A mí me gustaría que el Congreso delibere, los va a hacer comparecer y que resuelva él en libertad”, refirió.

Aseguró que el Congreso es autónomo y tomará la decisión de la terna que él presentó de manera oficial.

“Hay abogados que dicen que esa quinteta estaba cargada, que no sé qué, pero eso dicen. Finalmente, hay un órgano ciudadano que toma la decisión, que yo no lo nombré, ese órgano yo me lo encontré ahora que llegué de gobernador, es quien tomó la decisión e hizo la quinteta y de estos cinco yo agarré tres, ésta sí es mi responsabilidad las tres personas que mandé al Congreso y el Congreso, de las tres va a escoger uno”, puntualizó.













Lee más aquí:

Local Entrega CESP quinteta de aspirantes a Fiscal General del Estado a Gobernador

Local Concluyen comparecencias de aspirantes a Fiscal General del Estado

Local ¿Qué es la apología del delito y por qué la sancionó Sinaloa?