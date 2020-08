El vitiligo de su hijo la convierte en emprendedora

Mazatlán, Sin. Para ayudar a reducir el vitiligo en su hijo, Lilia Magaly Arballo Castañeda empezó con la elaboración de jabones naturales.

Fue hace cinco años que comenzó su lucha contra la enfermedad y tres años después logró detenerlo con productos elaborados con sus manos.

El segundo de sus tres hijos fue prematuro, desde unos días de nacido le salió una mancha blanca en el tobillo, porque al quitarle el suero se le desprendió su piel.





Cuando estaba en quinto de primaria empezó a jugar futbol, se caía, se raspaba las rodillas y se le empezaron a manchar, al llevarlo al doctor le diagnosticaron vitiligo y luego se le fue a las piernas.

La noticia fue muy dura para la familia y lo peor es que el dermatólogo les dijo que para el vitiligo no hay cura. Fue ahí cuando Lilia empezó a buscar la manera de ayudarlo. Lo llevó con el nutriólogo para que viera su alimentación y al sicólogo para la cuestión emocional. Lo importante era atacar el problema inmediatamente.

“Mi hijo era un niño normal, jugaba futbol y se le empezaron a manchar sus dos rodillas, iba muy agresivo, se le fue a las piernas en un año, duramos un año con el tratamiento y no le hacía nada, me sentí desesperada, empecé a investigar del tema, porque el dermatólogo dijo que para el vitiligo no hay cura”.





Fue entonces cuando creó un grupo de ayuda de padres de niños con vitiligo, donde se comparten tratamientos y brindan apoyo a quienes lo padecen.

Esto le ha permitido estar en contacto con personas que viven esta enfermedad, aprendiendo día a día y reconociendo el cuidado en la alimentación y en la piel que todos deben llevar.

Fue en internet donde encontró la receta de aceite de oliva con pimienta negra, preparado que activa los melanocitos, que es lo que da el color a la piel. Ahí mismo se compartió una receta de jabón de moringa que ayuda a la restauración de la piel.

“A los tres meses de tratamiento con el nutriólogo y la aplicación del aceite comenzamos a ver las primeras pecas en la parte que estaba despigmentada, fue un proceso de año y medio donde empezó con su color normal”.

Lilia Magaly comenta que el proceso fue difícil, su esposo y sus hijos tuvieron que cambiar hábitos alimenticios para motivarlo, y aunque no canta victoria porque está muy joven, no se le presentado una mancha nueva.

Un proceso de estrés puede detonar el vitiligo, en personas de todas las edades puede manifestarse desde bebés hasta personas adultas, no es hereditario, pero la genética influye, sólo hay que cuidarse.

Comparte que durante su embarazo sufrió un periodo de estrés muy fuerte y posiblemente se lo transmitió a su hijo y de ahí le vino la enfermedad.





Cuando creó el grupo buscaba apoyo como madre y poder escuchar y compartir experiencias con quien pasaba por su misma situación; el grupo es internacional y está integrado por ocho mil personas de todo el mundo, una mamá, al no poder ponerle a su hijo el aceite, hizo jabones de moringa, les pasó la receta y empezaron a usarlos en casa para cuidar la piel.

“Tuve dos intentos con cinco mamás en el grupo de apoyo, ahorita somos más de ocho mil, entre mamás, papás, abuelos y personas que tiene vitiligo, no sólo padres, porque también aprendemos de quienes lo padecen, se comparten muchos testimonios, llega una mamá nueva, desesperada y tratamos de ayudarla”.

PRODUCTOS NATURALES

Recuerda que le gustó tanto el mundo de los jabones de glicerina, su elaboración artesanal con productos naturales, como su beneficio, que empezó a probar otros ingredientes y así fue como nació "LiliaMagaly, cuidado natural de tu piel", el 18 de agosto del año 2018.

La emprendedora de 46 años inició con tres jabones, el de carbón activado, moringa y avena con miel. En la actualidad cuenta con un catálogo online con 16 jabones para dama y caballero, bálsamos, labiales naturales, shampoo sólido, mascarillas, sales de baño, desodorantes y el aceite de pimienta.





Recuerda que cuando empezó todo esto no sabía nada de jabones, por lo que comenzó a prepararse en línea para conocer los beneficios que tienen los diferentes productos naturales y llega a elaborar hasta 50 piezas en un día.

Su negocio ha dejado muchas satisfacciones a la también maestra de computación en el Cecati, como la recuperación de su hijo y espera pronto contar con su taller y una tienda.

“Mis productos se venden en línea y los precios son muy accesibles, tomando en cuenta que los insumos no los encuentras aquí, hago entregas a domicilio, envío a toda la República y tengo algunos puntos de venta en la ciudad”.

PARA SABER

