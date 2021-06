“El Trini” cambia la charola por la franela

Mazatlán, Sin.- Antes tenía la mesa lista, ofrecía los platillos del menú y servía bebidas, ahora lava carros para poder ganar algo de dinero, pues la pandemia del Covid-19 le arrebató el empleo, aunque no las ganas de buscar alternativas para salir adelante.

José Trinidad Velarde, de 43 años de edad, ha pasado de ser mesero de importantes banquetes y eventos sociales a franelero en el Centro de Mazatlán.

El mazatleco espera que se reactive la economía en el sector restaurantero | | Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Con la crisis sanitaria se ha visto severamente afectado al quedarse sin empleo, por lo que ha optado por regresar a lavar carros en la vía pública.

Este oficio se convirtió en una alternativa en la que los trabajadores que se quedaron sin empleo obtienen una ganancia directa por cada lavado.

“Esto sale a raíz de que nos quedamos sin trabajo y llegó el momento que se agotan los recursos y teníamos qué hacer algo. Hemos tenido muy buena respuesta, pues la misma gente se ha ofrecido en lo que nos hace falta”.

El Trini trabaja en la calle 21 de Marzo, entre Carnaval y 5 de Mayo, en el Centro, y entrega a sus clientes tarjetas de presentación sobre Servicio de meseros y cantineros para todo tipo de evento social, en su búsqueda de seguir en el oficio que ha desempeñado.

A los 12 años de edad empezó a lavar carros en la desaparecida Plaza Nueva, que se encontraba en el Centro de la de la ciudad y cinco años después, cuando estaba por entrar a la preparatoria, entró a meserear y lavar platos en un restaurante.

Comparte que un amigo que también lavaba platos lo invito hotel Camino Real y después de su jornada, seguía en la barra del bar La Chiquita Banana, como ayudante de cantinero, ahí se enseñó a preparar limonadas, palomas, margaritas, piñas coladas y piñadas.

"Resulta que el cantinero renunció y se fue a Guadalajara y hubo la oportunidad que me brincara la barra en La Chiquita Banana, ahí los mismos meseros me enseñaron, ahí me enseñé".

En las temporadas bajas se ponía a lavar carros y cuando había mucha afluencia de turismo se empleaba en el hotel Océano Palace, luego al Carabel; al De Cima llegó como cantinero, después con los años se brincó de mesero.

El vecino del Cerro de la Nevería también trabajó en varios restaurantes en la Plazuela Machado y desde hace unos años se independizó y combinó lavar carros y la mesereada.

"Me gustó más de mesero y después me dediqué a los eventos de bodas bautizos, baby showers, fiestas cumpleaños, todo tipo de eventos sociales y trabajo de mesero en todo tipo de eventos sociales, en hotelería, en el Fiesta Inn, de cantinero".

El hombre, que ha combinado por 31 años la mesereada con el lavado de carros, tuvo que aguantó algunos meses sin trabajo, tras la cancelación de los eventos sociales

La historia de Trini resume el impacto de la pandemia del Covid-19 en el sector restaurantero, uno de los más afectados por la crisis, pues a la fecha no logra reactivarse al 100%.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ha estimado el cierre de 300 mil fuentes de empleo en dicho sector en el país y una pérdida económica de 100 mil millones de pesos.

DATOS

43 años de edad tiene Trini.

31 años lleva como mesero y lava carros.

PARA SABER

Debido a la pandemia del Covid-19, la Canirac estima el cierre de 300 mil fuentes de empleo en el sector restaurantero del país y una pérdida económica de 100 mil millones de pesos.









