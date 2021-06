El titular aquí es Urge despejar playas de Mazatlán; se quejan de ruido y vendedores

Mazatlán, Sin.- El exceso de vendedores ambulantes y el exceso de ruido por las bandas musicales que ofrecen sus servicios en las playas, son las principales quejas que reciben los hoteleros de los turistas.

El director de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Julio Birrueta, manifestó que son decenas las quejas que reciben de parte de los turistas por el ruido, el hostigamiento de los vendedores ambulantes ya quedó en segundo término.

Las bandas musicales llegan a incomodar al turista Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazaltán

“No nada más el ruido en las habitaciones, eso ya es el caos, pero los sinaloenses traemos la banda pegada aquí y mucha gente de fuera también, pero puede haber un 30 o 40% que no, entonces se acuestan en la playa, están a gusto y les empieza a retumbar una banda en el oído y luego unos traen bocinas todavía, y con un cantante que no canta bien, peor todavía, entonces, hay que respetar”, dijo.

Confía que se logren buenos acuerdos para favorecer al destino turístico como llevar a cabo la Plaza de la Banda que, si bien pudiera generar al principio cierta resistencia, a largo plazo será un referente a nivel nacional y con ello evitar que las denuncias crezcan, así como que se genere una mala imagen de Mazatlán.

Vendedores ambulantes “inundan” las playas Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

"El gobernador y alcalde electo se comprometieron a dar solución al problema con la Plaza de la Banda y de esa manera dar al turista un espacio de descanso", expresó.

Julio Birrueta mencionó que ante la molestia generada, el sector hotelero promueve una propuesta de ordenamiento y recuperación de playas, que va desde un proyecto integral para disminuir el problema de la erosión de playas, hasta recuperar espacios de establecimientos semifijos, misma que será entregada a los nuevos gobiernos.

"Pronto vamos a dar a conocer una propuesta para poder recuperar playas, hay zonas de playa que han sido invadida por establecimientos irregulares, la playa es para disfrutarla no para que nos pongan obstáculos", concluyó.

