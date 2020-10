El tiempo, la mejor carta contra el cáncer

Mazatlán, Sin.- Fue en el año 2009, en un chequeo de rutina con el médico, cuando a Teresa Patrón de Letamendi le dieron la noticia que tenía cáncer de mama, según el diagnóstico, uno de los más agresivos, sintió como un “cubetazo con agua helada”, ya que no se lo esperaba, llegó confiada y tranquila, ella estaba bien, no sentía ningún síntoma, pensó que el resultado sería negativo como otros años.

“Mi problema se descubrió con un hallazgo en un chequeo de rutina que tenía tiempo practicándomelo cada año, yo no tenía nada, no se había manifestado nada en mi organismo, no había un indicativo de nada, y fui muy confiada, plenamente tranquila, pensando que me iban a decir: volviste a salir como las otras veces, y la sorpresa fue que ya había ahí un problema”, comentó.

Teresa Patrón ofrece videoconferencias para sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana del cáncer, en tiempos de cuarentena. Foto: Cortesía│ Asociación Taldea

Los siguientes tres años, se sometió a un proceso desgastante que le impactó en lo físico, emocional, sicológico y económico, pero contra corriente logró superar la enfermedad, y en el año 2012, por fin la dieron de alta.

El factor más importante en la recuperación de ella fue la detección temprana del cáncer.

“Eso fue en mi caso, yo por eso sí soy una defensora y promotora acérrima de estarse checando porque estoy viviendo en carne propia las bondades de haber sido detectada en etapa muy temprana, con un cáncer muy agresivo, pero que afortunadamente por haber sido detectado a tiempo, me permitió salir adelante”, apuntó.

En estos tres años de calvario, Teresa tuvo la oportunidad de conocer a muchas personas con cáncer, algunos con término exitoso, otros no tanto y muchos que no llegaron a un final feliz, soportando y sufriendo tratamientos muy agresivos.

Empezó a indagar sobre la enfermedad y llegó a la conclusión de que las probabilidades de recuperación son muy variables, pues en la palabra “cáncer” convergen muchísimas variantes y depende del tipo que sea, la condición de la persona, su edad y resistencia, pero sobre todo en qué situación llega el paciente, lo que determina la manera en que el organismo reaccionará al tratamiento.

Foto: Cortesía | Pixabay

“Depende de la persona y del tipo de cáncer que sea, un cáncer de mama no es de un solo tipo, entonces de qué manera reacciona cada organismo, hay personas que pueden salir adelante con las quimios y las radios, hay quienes no, pero también depende de que la enfermedad sea detectada a tiempo”.

Desgraciadamente, agregó, las estadísticas señalan que un 65% de estos padecimientos son detectados de forma tardía.

“Cuando alguien es detectado en una etapa temprana, se le puede dar tratamiento de manera oportuna y puede haber una buena reacción del organismo, son tratamientos muy fuertes y agresivos, pero si reaccionas bien, hay condiciones favorables, las posibilidades de sobrevivir son muy amplias, pero si lo detectan en una etapa tardía, el organismo no está en óptimas condiciones para tener una buena reacción, entonces el escenario cambia”.

UN GESTO DE SOLIDARIDAD

El mismo año en que Teresa se recuperó del cáncer de mama, decidió conformar una asociación de voluntariado para ayudar a enfermos con este padecimiento, y le puso por nombre Taldea que significa “grupo”, en alusión a un equipo que se involucra y se compromete a trabajar en el tema de cáncer, a favor de los enfermos.

Su testimonio, experiencia y el haber conocido la otra cara del cáncer, la que solo conocen los que la padecen, la llevó a sumarse a la causa en beneficio de la gente más vulnerable, aquellos que están a punto de dejar el tratamiento por falta de recursos, los que batallan para que los atiendan, los que no tienen dinero para comprar las medicinas y a los que están en “shock” porque acaban de recibir la noticia, y no saben qué hacer ni tienen idea del proceso ni de la enfermedad.

Foto: Cortesía│ Asociación Taldea

Todo empezó como ella dice como “un gesto de solidaridad”, sin estructura ni oficinas o un encargado, con la única intención de extender la mano al que lo necesita, y este año cumple 8 años de servicio y atención.

“Hay veces que hemos sido 8, hay veces que hemos llegado a 13, otras veces 4, varía mucho porque también es muy variada la actividad, no siempre es lo mismo, no hay una constante, pues esto es de estar aquí para ver a quién se le ofrece”.

La Asociación Taldea ha realizado diversas campañas de entrega de prótesis mamarias y de pelucas, ha trabajado de manera conjunta con organizaciones civiles, gubernamentales, instituciones educativas y empresariales en pro de las acciones contra el cáncer, ha impartido pláticas y conferencias en diferentes espacios y, sobre todo, ha apoyado y acompañado a enfermos en su lucha contra este padecimiento.

Actualmente, Taldea es una de las asociaciones que abandera la propuesta de crear un hospital oncológico en Mazatlán, ya que todos los enfermos requieren de viajar a la capital de Sinaloa para recibir tratamiento allá, y que por el desgate de la enfermedad, muchos pacientes en su fase terminal ya no pueden seguir viajando.

SE COMPLICAN LOS TIEMPOS

Teresa Patrón comenta que la pandemia del coronavirus, este año, ha venido a trastocar todo desde la forma en que se da la ayuda, hasta el seguimiento en los tratamientos y la atención de los enfermos.

De acuerdo a una encuesta de Estamos Aquí, integrado por la Asociación de Médicos e Investigadores de la Lucha Contra el Cáncer de Mama (MILC) y Fundación Salvati, el 86% de los pacientes interrumpieron su tratamiento por algún motivo, de los cuales el 64% declara que no ha podido retomar su tratamiento y que el 38% lo tuvo que suspender por causa de la pandemia.

Además, el 23% de los pacientes están siendo afectado por los recortes presupuestales y un 33% no tiene recursos para comprar medicamentos por el desabasto de medicinas.

“Vemos que hay una situación muy complicada, más allá del impacto físico, emocional, sicológico y económico que conlleva esta enfermedad, también salen todas estas tachas que vienen a complicar la situación para los pacientes”, indicó.

CON LAZO ROSA

Teresa considera que la campaña anual de sensibilización con lazo rosa representa un gran logro en la lucha contra el cáncer, pero no lo es todo, el llamado a la autoridad sigue siendo que haya una mejor atención de los enfermos y el mensaje a la población, que la mejor carta a favor contra este mal es el tiempo, que se logra con la detección temprana.

No hay como eso, estarse checando, es la única carta con la que podemos jugar y la única carta que nos puede ayudar a tener a nuestro favor el tiempo.

