El rito ha perdido su fuerza: Padre Francisco Juárez

Culiacán, Sin.- El valor religioso de estas fechas ha sido reemplazado por intereses más banales, la fe se ha materializado, ahora, los católicos atienden otras necesidades pero olvidan la espiritual, lamenta el padre Francisco Juárez.

En entrevista con El Sol de Sinaloa, el sacerdote que se dedica a formar seminaristas, advierte que en estos momentos de descanso forzado, es necesario convivir en familia y juntos alimentar el espíritu para estar en comunión con Dios.

-¿Semana Santa se ha vuelto equivalente a vacaciones, fiestas, playa, desatrampe…?

-La Semana Santa nació como un momento religioso para vivir la fe porque es el momento central de un cristiano cuando recordamos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús y esa misma fe se vive en familia en convivencia, por eso se asoció con las vacaciones, son dos cosas que no se contraponen, sino que van de la mano porque es un valor cristiano estar con la familia.

Le llamamos santa porque son los días que Jesucristo vino al mundo para salvarnos y por eso se invita a vivir los oficios del culto en la medida de lo posible, por eso es indispensable alimentarlo para que la fe siga viva.

El padre aceptó que se ha desviado un poco la forma de vivir la Semana Santa.

La sentencia al culto ha disminuido porque es parte del consumismo, la fe se ha materializado, se atienden otras necesidades, pero no la espiritual, se ha ido reduciendo esa parte que si es importante alimentar el espíritu y vivir la fe como iglesia en las celebraciones de estas fechas, a veces se vive de manera mundana y las personas prefieren vivirla así y se descuida, insisto la vida espiritual que es importante y los sacerdotes tratamos de resaltar eso que es el alimento del alma.

-Los 40 días de recogimiento moderno son ignorados por una sociedad cada vez más secular, ¿qué hacer ante eso?

-Lo que se tiene que hacer es retomar los valores que han acompañado el caminar de la iglesia, debemos de seguir promoviéndolos porque son valores que resaltan la espiritualidad por encima de lo material porque como dice el evangelio “no sólo de pan vive el hombre”, entonces también ocupamos atender otras áreas y no estar solamente preocupados por lo material. Urge por todos los medios promover el cariño a la familia, la vida, la amistad, la lealtad y el amor

-¿Entonces la Iglesia debería hacer marketing para devolverle a esos días su tradicional sentido de luto y reflexión?

-Así es. Desde Juan Pablo Segundo hasta el Papa Francisco la iglesia ha tratado de despertar en las personas su fe, su identidad cristiana, no solamente los sacerdotes, sino todos los movimientos y realidades de la iglesia promuevan estos valores a través de campañas publicitarias para que con el testimonio hacerle ver a la sociedad que la religión tiene mucho que aportar, especialmente en este tiempo de cuaresma.

-¿Quiere decir que sí ha faltado dar a conocer el sentido de luto y reflexión que se vive en la cuaresma?

-Decir que ha faltado, sería muy drástico, mejor diríamos que se debe de mejorar porque hemos tenido signos muy esperanzadores , por ejemplo el Sitio de Jericó que hace poco tuvimos en las tres zonas de la Diócesis y otras celebraciones y encuentros masivos, pero podemos mejorar, hacer todavía más.

-¿El ayuno y abstinencia son mejor aprovechados por quienes venden pescados y mariscos que por los pescadores de almas?

-Ellos han sacado una ventaja muy favorable, pero también los pescadores de almas ocupamos poner más empeño y valernos de todos los medios que normalmente utilizamos para dar a conocer más información acerca de la devoción.

-¿Cuáles diría que son los modernos fariseos de los cuales la Iglesia debe alejarse?

-Los modernos fariseos o legalistas son aquellos que ven en la religión solamente normas que cumplir, o mientras que la religión tiene no solamente leyes sino espíritu. Los preceptos no son una imposición sino propuestas para que uno se libere de ciertas esclavitudes, de ciertos vicios que no nos ayudan, ese es el sentido verdadero.

La iglesia no debe de alejarse, sino acercarse. La iglesia imita a Cristo que no rechazaba a los pecadores.

Más que alejarnos, tenemos que ir a concientizar, dar a conocer a una iglesia joven, optimista, que defiende la vida, que ama al ser humano, más que alejarnos hay que abrir las puertas de la iglesia y como dice el Papa hacer iglesia en salida, ir al encuentro de todos.

-Qué tan lejos ve a la Iglesia de las redes sociales: ¿imagina un Evangelio de You Tube, Twitter, Facebook o Instagram?

-No, no está nada lejos, actualmente hay muchas iniciativas y de hecho en estos días las misas las está viviendo la gente por el cuidado de la salud a través de los medios y estamos conociendo más para utilizarlas mejor.

¿El coronavirus afectará los actos de esta Semana Santa?

-Si sin duda va a hacer que la gente asista menos y tendremos que adaptarnos a las medidas que nos han indicado, permaneciendo en casa, viviendo en familia y a través de los medios nos harán llegar los oficios de estos días, la palabra de Dios explicada.

Hasta la fecha no sabemos cómo va a reaccionar este virus, esperemos que no sea tan malo, no podemos decir si afectará mucho o poco, estamos a la expectativa de cómo se darán las cosas.

-¿Este tipo de pandemias nos dicen algo a los creyentes?

-Nos dice que busquemos la solidaridad, que confiemos en Dios, darnos la mano unos a otros, como los que hacen llegar medicamentos, apoyar a los que menos tienen para que puedan resistir su confinamiento, esos son gestos que manifiestan la verdadera religiosidad.

“El católico auténtico es el que cuida del hermano, el que sabe en medio del sufrimiento mostrar esperanza de que siempre hay que luchar y estamos luchando.

¿La pandemia, la delincuencia y las playas alejarán al creyente a estas actividades religiosas?

-La religiosidad tiene dos niveles: colectivo e individual. Sin duda estas situaciones van a afectar en lo colectivo porque no vamos poder estar en lugares aglomerados, pero a nivel individual todos tenemos esa iniciativa de orar en nuestras casas.

En estos momentos, recomendó, es necesario tener la biblia, el cirio que nos ayudan a entrar en contacto con Dios, así que hay que estar alerta y en sintonía con Dios.

Esto que está pasando está poniendo a prueba la fe. Tenemos que confiar en Dios y cada uno en lo individual ponerse las pilas y hacer nuestra tarea poniendo nuestro granito de arena, sembrando para que fructifique en el futuro.

PRÓXIMA A LLEGAR

Con el asueto forzado por el coronavirus, no se debe pensar sólo en lo terrenal, sino en lo espiritual.

DÍAS DE GUARDAR

Con la llegada de la cuarentena se pueden usar los días de guardar al viejo estilo de la Iglesia.

La sentencia al culto ha disminuido porque es parte del consumismo, la fe se ha materializado, se atienden otras necesidades, pero no la espiritual.

