El rector de la UAS enviará iniciativa para reformar la Ley Orgánica

Culiacán, Sin.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, notificó al gobernador del estado que enviara una propuesta consensuada para proceder con la Reforma a la Ley Orgánica de la institución educativa.

Esto fue declarado por Rubén Rocha Moya durante la conferencia semanera. Allí, el mandatario relató un encuentro que tuvo con Madueña Molina en el cual dejó en claro que el objetivo es cambiar las leyes de la UAS.

También puedes leer: Conceden a rector de la UAS suspensión definitiva contra la Ley de Educación Superior

"De aquí al jueves tendrá una propuesta. Una propuesta consensuada es una propuesta que desde hace mucho les hice yo, que no pase mucho el tiempo porque esto no es infinito, tiene que encontrarse", declaró.

Rocha Moya no dio detalles específicos de la propuesta, pero señaló que, si se concreta algún acuerdo, no habrá intervención en las denuncias penales que Madueña Molina y diversos funcionarios y exfuncionarios de la UAS enfrentan por delitos como desempeño irregular de la función pública, abuso de poder y enriquecimiento inexplicable.

Las charlas con Cuén

Por otro lado, el gobernador comentó que también se ha reunido con Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense y exrector de la UAS.

Señaló que el diálogo sostenido siempre ha sido en torno a reformar las leyes de la universidad y retirar la influencia del PAS en la institución.

"Que salga el partido de la universidad, esa no ha sido aceptado, seguramente que es la parte que no acepta y lo otro lo podemos revisar, pero pasa el tiempo y se te dificulta mucho realizar las cosas, pero si me he reunido, es más me he reunido más con él que con el rector, solamente me reuní el sábado y no nos convocamos para esto, en el caso de Héctor me he reunido para esto y si convocamos para esto y la iniciativa la tiene él", declaró.