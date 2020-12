“El que nada debe, nada teme”: Humberto Álvarez

Mazatlán, Sin.- Luego de las acusaciones en su contra sobre corrupción dentro del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, Humberto Álvarez Osuna, director de la paramunicipal, aseguró que quien “nada debe, nada teme”.

A Álvarez Osuna se le acusa de facturar a algunas empresas de comunicación, las cuales manejan algunos de sus allegados, y hoy en conferencia de prensa dio no pudo dar muchos detalles del caso porque ya existe una investigación dentro del Instituto por parte de la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez.

“En estos momentos hay proceso de investigación en el IMDEM, no doy detalles para no entorpecer la investigación y hoy salimos a dar la cara porque no hay nada que esconder y nada que temer, reitero que las investigaciones se tienen que hacer, porque no se vale que digan las cosas por decir”, declaró.

Una de las cosas que se han señalado es que Álvarez Osuna tiene aspiraciones políticas en las próximas elecciones, lo cual negó.

“Yo no tengo la intención de estar en la parte política, yo fui designado por el Presidente Municipal y se lo agradezco y con lo único que le voy a pagar al presidente es con trabajo, no pienso en ser diputado, en ser regidor, porque lo nuestro es el deporte, pero políticamente, el teme no me pasa por la cabeza”.

























