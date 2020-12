El próximo domingo se llevará a cabo la consulta ciudadana para determinar si hay Carnaval 2021

Mazatlán, Sin.- Una responsabilidad compartida de lo que pueda suceder si se lleva a cabo el Carnaval Internacional de Mazatlán el próximo año (un rebrote de contagios de coronavirus) es lo que busca el alcalde del puerto, Químico Luis Guillermo Benítez Torres al llevar a cabo la consulta ciudadana, en la que los mazatlecos a través de un voto decidirán si se lleva a cabo o no la máxima fiesta porteña.

En una rueda de prensa presidida por Benítez Torres; el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura; el director de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo y el director de Bienestar Social, Tonatiu Guerra, se dio a conocer la fecha y la dinámica de cómo se realizará dicha consulta.

El munícipe señaló que se han intentado hacer los protocolos sanitarios para todos y cada uno de los eventos, sacando adelante la mayoría; Sin embargo donde se "atoran" es en el del tradicional desfile, pues aún no han encontrado la fórmula para tratar de contener a la multitud que se aglomera a lo largo de la franja turística.

"Hemos intentado hacer protocolos y los sacamos la mayoría adelante pero nos atoramos en una sola cosa, en el desfile (...) precisamente porque no se encontramos cómo resolver la situación del Desfile de Carnaval me comprometí a hacer una consulta ciudadana, que no lo decidan las autoridades, que lo decida la ciudadanía, de tal forma decirles 'si ustedes quieren vamos a ser todos corresponsables de lo que pueda suceder en el Carnaval' ", señaló.

Enfatizó que esto no significa "lavarse las manos", sino simplemente gobernar escuchando al pueblo, como aseguró, lo ha venido haciendo.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Pero finalmente aunque es un gran riesgo he decidido seguir gobernando escuchando al pueblo cuando le compete en esas desiciones como el Carnaval.

José Ángel Tostado Quevedo

CONSULTA

La consulta ciudadana se llevará a cabo el próximo domindo 6 de noviembre de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Se instalarán seis módulos de casillas; en la plazuela República, plazuela de la Juárez, Plazuela Flores Magón, Villa Unión y El Habal.

Solo podrán votar ciudadanos mazatlecos, mayores de 18 años que lo acrediten con su credencial de elector.

Se imprimirán 30 mil boletas y la pregunta que aparecerá será "No obstante la pandemia, ¿está de acuerdo con que se realice la fiesta de Carnaval Mazatlán 2021? Si ó No"

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

La consulta está siendo asosirada por la Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES) y será el Consejo de Administrador de Cultura, con las facultades legales y la autonomía jurídica que posee quien se encargue de realizar el conteo de votos y emitir el resultado, el cual será inapelable, así voten solo 100 personas.

























