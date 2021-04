El primer debate hacia la gubernatura tuvo un perdedor: Beltrán Verduzco

Mazatlán, Sin.- Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, dijo que en el primer debate de los candidatos y candidatas a la gubernatura de Sinaloa no hubo un ganador, sino un perdedor.

Se trata del candidato que fue mayormente señalado por sus adversarios y un personaje que ni siquiera está participando en la contienda, el ex rector de la UAS, refiriéndose a Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen Ojeda, respectivamente.

"Ganó Sinaloa, lo que sí puedo decir es que hubo un perdedor y todos lo sabemos, fue el candidato mayormente señalado y hubo un perdedor que no está en la contienda que es el ex rector de la UAS", manifestó.

De ante mano, agregó, se sabía que "se le iban a dejar ir" a quiénes están en el poder nacional y a quiénes, aparentemente, están de punteros en las encuestas, pues esto ocurre tradicionalmente en todos los debates.

Y si el puntero, dijo, no se defiende porque no tiene argumentos, eso tiene sus repercusiones.

"Un debate es para ver la personalidad de cada quién, del que nos va a gobernar y si nos va a gobernar alguien que nos está mintiendo, no es posible. Por eso es la confrontación y si ese señalado no se defiende o no refuta entonces está admitiendo que es una persona que no es la adecuada, la idónea para gobernarnos", agregó.

Beltrán Verduzco, mencionó que con este primer debate la ciudadanía tomará sus propias decisiones al conocer a los ocho candidatos y candidatas, pues comúnmente solo se habla de tres en particular.

"Son ocho candidatos y yo creo que nada más conocían a tres, ya nos dimos cuenta de los potenciales que tiene cada uno y del más vulnerable, de quién no contestó; yo creo que la ciudadanía se va a crear una idea distinta, tomará su propias decisiones y no tomará decisiones a ciegas como en el 2018", mencionó.

El resto de los cinco candidatos, señaló que utilizaron está plataforma para darse a conocer ante los ciudadanos; sin embargó, indicó que deberían de aprovechar el recurso que les fue asignado para recorrer el estado y así los electores tendrán una gama de elección.

Este primer debate, finalizó, fue para conocer quién es quién, mientras que en el segundo ya podrán hablar un poco más sobre sus propuestas, la cuales, consideró deben estar enfocadas en materia de seguridad pública, el rescate de la economía, principalmente de los sectores primarios como la agricultura, la ganadería y la pesca, también en la impartición de justicia que está muy rezagada en la entidad y en el tema de las guarderías para mujeres trabajadoras.













