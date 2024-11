‘El Pity’ Velarde se quedaría en Turismo y una mujer llegaría a Economía: Rocha

Culiacán, Sin.- Debido a que el actual encargado de despacho de la Secretaría de Turismo, Ricardo Velarde Cárdenas, ha dado buenos resultados en la dependencia, el gobernador Rubén Rocha Moya analiza dejarlo en el puesto.

El mandatario estatal manifestó que para mantener el equilibrio de género en el gabinete contempla nombrar en la Secretaría de Economía a una mujer, aunque por el momento no tiene a una persona definida.

“Ahorita no tengo resuelto el tema de Economía, quisiera ver si encuentro mejor a una mujer en Economía porque eso me resuelve, porque ‘El Pity’ en Mazatlán me ha dado resultados”, señaló.

Rocha Moya puntualizó que, en cuanto al exdiputado Sergio Mario Arredondo, quien se menciona, pudiera ocupar la Secretaría de Economía, el mandatario expresó que sí lo contempla incluir en el gabinete estatal, pero por el momento no tiene definido quién ocupará el cargo en esta dependencia.

El actual secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel, dejará el cargo una vez que el gobernador Rubén Rocha Moya rinda su tercer informe de gobierno a mediados de noviembre con la intención de dedicarse a atender sus negocios.

El gobernador sumó este viernes a exalcaldes y exdiputados a su gabinete estatal, quienes se incorporaron a partir de este 1 de noviembre de manera formal.

Se trata del exalcalde de Guasave, Martín de Jesús Ahumada Quintero, como subsecretario de Atención Médica; la exalcaldesa de Navolato, Margoth Urrea Pérez, como nueva subsecretaria de las Mujeres; Carlos César Castro García, como nuevo subsecretario de Administración; el exalcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, fue designado como director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; y a Concepción Zazueta Castro como titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.