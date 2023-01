El microplástico ahoga las playas de Mazatlán: en 2022 se recolectaron más de 20 toneladas

Mazatlán, Sin.- A las 4:40 de la mañana suena la alarma en la casa de Wenceslao Narciso Cruz, un nuevo día comienza, él se levanta, se baña, se cambia, toma su café y se dirige a su lugar de trabajo, pues tiene que empezar a limpiar las playas de Mazatlán a las 6 de la mañana.

Desde Punta Cerritos a Olas Altas recoge desechos de todo tipo: plásticos, unicel, vidrio, latas de aluminio, comida, colillas de cigarro, ropa interior, condones. Y en algunas ocasiones hasta se ha encontrado algunos billetes y monedas.

El problema es grave no nada más en el puerto, sino en todo el mundo, ya que cada segundo se arrojan más de 200 kilos de plástico a los océanos; el 70 por ciento se va al fondo marino y el 15 por ciento se queda flotando, según datos de la fundación española Aquae.

En Mazatlán, según datos de la Operadora y Administradora de Playas, durante el 2022 se recolectaron 20 toneladas de basura en las playas porteñas y por día, se recolectan hasta mil colillas de cigarros.

Limpieza y concientización

Don Wenceslao tiene más de 10 años dedicado a actividades de limpieza, primero en la dirección de Servicios Públicos municipales, después en Ecología y desde hace tres años en la Operadora y Administradora de Playas.

Es un trabajo muy peculiar el que realiza, porque, aunque él y los 11 auxiliares que laboran en la OAP se esmeran en tener los 38.9 kilómetros de playa limpios, llegan bañistas y en un instante está todo lleno de basura otra vez.

El trabajo de Wenceslao es limpiar las playas de Mazatlán todos los días. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Desde muy temprano recorre las playas con un cernidor que fue elaborado de manera artesanal y que logra recolectar de 500 a mil colillas de cigarros diariamente, además de una buena cantidad de PET, unicel, tapas y bolsas de plástico.

“A mí me gusta mucho mi trabajo, me encanta, yo disfruto mucho lo que hago, me gusta limpiar las playas, hay mucha gente que me felicita por la labor que realizamos y eso es una motivación muy grande y te da ánimo, pero también es cierto que no hay conciencia, falta mucha cultura y no se valora el trabajo y esfuerzo por mantenerlas limpias. Además, la gente no se da cuenta del daño que se está haciendo a la fauna y flora marina”, dice.

En estos años le ha tocado ver anguilas enredadas con cañas de pescar, tortugas que salen muertas por ingesta de plásticos, incluso han salido envases que tienen años enterrados, ya con conchas que son arrojados por las marejadas.

"Nuestra misión también es de ir concientizando que no nos dejen la basura y ahora con el nuevo reglamento de Ley Antitabaco, que prohíbe fumar en las playas, se espera que disminuyan las colillas".

El supervisor de 57 años de edad, originario de Oaxaca, señala que el área donde se genera más basura es en la avenida Del Mar, desde Lola Beltrán al hotel Hacienda.

"Hay mucha gente que se molesta cuando los invitamos a llevarse su basura, a no dejarla en la playa, que se nos han ido a los golpes, otros te insultan y nos dicen que nosotros debemos juntar la basura, que para eso nos pagan, ahí tiene uno que utilizar la paciencia y tolerancia".

Según un estudio elaborado por la Organización Marítima Internacional, en los océanos flotan 5.25 millones de partículas de plástico, que suponen un peso total de 268 mil 940 toneladas.

La basura flotante que se origina tanto en tierra como en mar causa problemas a la salud y el medio ambiente, ya que las especies marinas pueden quedar atrapadas en contenedores o enredarse en redes y cuerdas, mientras los microplásticos provenientes de la industria cosmética pueden entrar en la cadena alimentaria al ser consumidos por peces y otros organismos, y son indigeribles cuando se tragan.

Microplásticos y colillas de cigarro

De acuerdo con la Organización Marítima Internacional, en los océanos flotan 5.25 millones de partículas que causan daños en el ambiente y la salud de los seres vivos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El director de Operadora y Administradora de Playa, Luis Fernando Ortiz Genis, indica que recolectar el microplástico es más difícil -ya que se tiene que hacer un cernidor más profundo- que la basura ordinaria como PET, vasos, unicel o bolsas.

En el mundo, solo el 9 por ciento del microplástico que se ha producido es reciclado o se le busca un destino final apropiado, otro 12 por ciento es incinerado y el 79 por ciento restante termina en el medio ambiente.

En lo que va de este año se han realizado ya dos jornadas de limpieza profunda en playa Pinitos y Brujas, esto se ha sumado la concientización por el nuevo reglamento de la Ley Antitabaco que prohíbe fumar en las playas que entró en vigor el pasado 15 de enero.

“En este sentido es muy triste ver que son entre 500 y mil colillas que se recogen diariamente de las playas, pues un promedio de 8 a 10 litros de agua salada son los que este residuo del cigarro puede llegar a contaminar”, expresa.

Revela que los daños ecológicos son muy fuertes, sobre todo en las especies marinas, que mueren por toda la contaminación.

“Además, parte de los plásticos o microplásticos son consumidos por el ser humano, no solo por la ingesta de mariscos o pescados, sino por artículos de higiene personal que contienen microesferas de plástico, como pastas de dientes, gel con brillos o exfoliantes”.

Una vez los objetos de plástico llegan al medio marino tardan varias décadas o cientos de años en degradarse. El tiempo de degradación depende del tipo de plástico y de las condiciones ambientales a las que se expone (luz solar, oxígeno, agentes mecánicos).

Es difícil estimar el tiempo que tarda en degradarse el plástico en los océanos, pero se considera que es mucho más lento que en tierra.

Actualmente, unas 700 especies de organismos marinos se ven afectados por este tipo de contaminación. Cada año, más de un millón de aves y más de 100 mil mamíferos marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar.

El turismo es la principal actividad que genera contaminación plástica en las playas de México, sobre todo en los periodos vacacionales donde los espacios se abarrotan y no existe un programa adecuado que controle el flujo de personas en esos lugares.

Durante la Semana Santa del 2022 llegaron al puerto más de 700 mil visitantes, los cuales en algún momento estuvieron en la zona de playa; la gran mayoría consumió bebidas o alimentos en productos de plástico, muchos de los cuales se quedaron en la arena o regados en diversos puntos de la bahía mazatleca. La falta de conciencia incrementa el nivel de contaminación.

Al hablar de su trabajo, la mirada de Wenceslao se pierde en la bahía mazatleca, sabe que es una labor titánica la que se tiene que realizar todos los días, el cansancio se apodera de él, el sol lo agota, pero nada lo detiene; aunque falta todavía mucha conciencia ambiental, él pone el ejemplo con su trabajo, sabe que poco a poco se podrá tener una cultura ecológica que no ponga en riesgo a la naturaleza, a los seres humanos ni a las especies marinas.

Datos

20 toneladas de basura se recolectaron en las playas de Mazatlán durante el 2022.

500 colillas de cigarros se recolectan por día en Mazatlán.

10 litros de agua salada se contaminan con una colilla de cigarro.

100 mil mamíferos marinos mueren al año en el mundo como consecuencia de los plásticos que llegan al mar.

Tiempo en que tardan en degradarse

Hilo de pesca : 600 años

: 600 años Botella de plástico : 500 años

de : 500 años Cucharas de plástico: 400 años

de plástico: 400 años Encendedores : 100 años

: 100 años Vaso de plástico 65-75 años

Colilla de cigarro: 1-5 años

Fuente: Greenpeace