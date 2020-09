El mazatleco que recicla para ayudar a los animales

Mazatlán, Sin.- Sin ninguna otra motivación más que la de ayudar a perros y gatos en condición de calle y de paso colaborar con el cuidado del medio ambiente en la ciudad, Eduardo Monroy Santos decidió emprender un proyecto que en cinco años de vida se ha consolidado en el puerto.

“De lo primero que me doy cuenta es de que si había un animalito atropellado, todo el mundo decía: ‘alguien ayúdelo’, ‘no tengo tiempo’, ‘voy a mi trabajo’, ‘no tengo dinero’, ‘no puedo’, entonces dije: ¿de dónde podemos sacar recursos si todo mundo dice que no puede?, pues del plástico”.

El proyecto inicial se llamó “Todos podemos ayudar, reciclaje para los animalitos” y en marzo de este año obtuvo su nombramiento como asociación civil: Centro Integral de Bienestar Animal (CIBSA), en el cual participan alrededor de 15 personas.

La idea de recolectar material reciclable surgió de la necesidad de obtener fondos y de auxiliar a aquellas personas que se dedican a la labor de rescate de animales y que en muchas ocasiones se quedan sin recursos suficientes para brindarles alimento y atención médica.

“Siempre les digo: hazlo por los animales, si no te gustan los animales, hazlo por la naturaleza, si tampoco te interesa, hazlo entonces sólo porque es basura y de todos modos vas a tirarla, no te está costando absolutamente nada ayudar”.

Su labor no es única y exclusivamente realizar rescates de animales en estado de abandono, sino también buscar las formas de sustentabilizar el proyecto, hacer acuerdos, convenios y trabajar de la mano con autoridades.

UNEN ESFUERZOS

Han hecho equipo y unido fuerzas con el Centro de Rehabilitación y Bienestar Animal (CREBA), Animalistas de Mazatlán (AMAZ), Animalia Veterinaria, Hospital Veterinario Mazatlán, Veterinaria Sinnay y Veterinaria Orion.

“Nuestra principal actividad para obtener recursos es el reciclado, tenemos dos puntos de acopio y tenemos rutas de recolección, vendemos esos productos para poder sacar dinero y pagar medicamento, consultas, alimento, entre otros”.

Como a todos, la pandemia del Covid-19 también les afectó, pues antes se realizaban algunas rifas de artículos que eran obsequiados para obtener fondos; se mandaron a elaborar alcancías para colocarlas en puntos estratégicos y que las personas aportaran lo que fuese su voluntad, pero ante el cierre de los negocios en que habían sido ubicadas tuvieron que retirarlas; y las rutas de recolección surgieron a raíz del confinamiento social, pues la gente no podía salir a entregar material, por lo que optaron por pasar a sus hogares a recogerlo.

Entre otras de sus actividades, haciendo frente al gran problema que tiene el puerto en materia de gatos callejeros, se realizó el "Tapagatón" y con la cantidad de tapitas que se alcanzaron a recolectar se lograron esterilizar a más de 120 gatitos de la calle.

El alimento que reciben en calidad de donación es distribuido entre las personas que resguardan animales en hogares temporales y en albergues; el recurso monetario es “repartido” en las cuentas pendientes por pagar con los veterinarios que realizan las consultas, hacen cirugías, esterilizan, dan medicamento y demás gastos que pudiesen presentarse en el proceso de recuperación, para después poner a los animalitos en adopción.

"Hay que reconocer que los veterinarios, nos fían, nosotros por lo regular trabajamos para pagarles. A veces los mismos veterinarios ven los casos y no nos cobran, a veces andamos que no traemos los recursos y les decimos que sí y ya después a ver cómo pagamos".

A pesar de que la respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena, aún falta hacer conciencia y fomentar la empatía, pues el que haya animales en abandono no es obligación de la calle, sino de dueños irresponsables que en determinado momento decidieron deshacerse de ellos.

"Hay gente que piensa que porque ya nos dan el reciclado, ya es el negocio del mundo, y todavía dentro de su mente piensan que nos están haciendo el favor y echan basura, todo revuelto y cuando uno les explica, se ofenden; pero también hay gente que se compromete con la naturaleza, con los animales, es muy bonito".

AYUDA RECÍPROCA

Buscando la manera de cómo devolver la ayuda y ser recíprocos con la sociedad, durante la cuarentena llevaron apoyos en despensa, alimento, ropa y otros artículos a personas con necesidad.

"Siempre andamos viendo cómo ser recíprocos con la sociedad, si tú me ayudas con el reciclado, para ayudar a los animalitos, yo te puedo ayudar con un apoyo. Mucha gente nos crítica que porque no ayudamos a niños, a las personas, pero sí les ayudamos, durante esta pandemia, parte se los recursos se compartieron con despensas, ropa, artículos, medicamento que les podían servir".

Los casos de maltrato animal a los que se han enfrentado han llegado a un nivel de gravedad alto, que han pasado a seguridad pública; en muchas ocasiones el maltrato animal es la antesala de la violencia social.

"Tenemos casos que ya se vuelven de seguridad pública. Hay gente armada, con machetes, macheteando animales, que pueden agredir a una persona. La violencia empieza ahí y si ahí no la podemos combatir, no la vamos a poder combatir cuando sea una violencia mayor".

Confiesa que han recibido amenazas por parte de personas a las que les desagrada la labor que realizan, sin embargo, esto no los ha detenido en hacer lo que más les gusta.

"La verdad, hemos recibido más que amenazas, pero no tenemos miedo, no puedo dejar yo mi principio, mi manera de pensar, mis objetivos, porque una persona viene y me dice que me va a hacer algo".

Monroy Santos invita a los ciudadanos a ser responsables de sus mascotas, pues no sólo requieren de alimento o un techo para sobrevivir, sino también de amor y afecto de sus dueños.

"Que consideren a los animales, si no te gustan, tampoco los maltrates, si te gustan, cuídalos, si no puedes adoptar uno, dale de comer, dale agua, con que pases y lo acaricies, los animales no son agresivos por naturaleza, los animales se hacen agresivos y algo muy importante, no son animales de la calle, porque no nacieron en la calle, son animales de dueños irresponsables. No son responsabilidad de la calle".









