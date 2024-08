El ‘Mayo’ Zambada fue secuestrado por el hijo de ‘El Chapo’ en Sinaloa y trasladado a Nuevo México

Culiacán, Sin.- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló este viernes que Ismael "El Mayo" Zambada fue secuestrado por Joaquín Guzmán López en Sinaloa y trasladado en contra de su voluntad a Santa Teresa, Nuevo México.

Durante una conferencia de prensa, Salazar confirmó la teoría de una traición entre los líderes del Cártel de Sinaloa, indicando que "El Mayo" Zambada fue capturado por miembros de su propio cártel.

En contraste, el hijo de "El Chapo" Guzmán, Joaquín Guzmán López, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses.

Más temprano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había criticado la falta de cooperación de las autoridades estadounidenses en relación con el arresto.

En respuesta, el embajador aseguró que su gobierno sí colabora y comparte toda la información disponible sobre el caso.

“Desde el día que en que pasaron los hechos, hemos estado en comunicación constante con su gobierno. Yo fui personalmente a El Paso con la unidad especial que mandó la Fiscalía para ver la evidencia. Eso demuestra la cooperación que llevamos con México, eso no ocurría antes”, dijo Salazar.

El embajador también subrayó que la operación no implicó recursos estadounidenses, como aviones o pilotos.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes en México, sino una operación entre los cárteles en la que uno entregó al otro”, explicó.

Salazar agregó que no existe registro del plan de vuelo del avión que habría transportado a Zambada.

“Lo que entendemos es que el vuelo salió de Sinaloa y llegó así a Santa Teresa, Nuevo México. Nosotros sorprendidos de lo que pasó, pero en el momento en el que lo supimos, estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros colegas en el gobierno de México”, afirmó.

Finalmente, el embajador destacó que las detenciones de líderes del narcotráfico como “El Chapo” Guzmán, sus hijos Ovidio y Joaquín, así como “El Mayo” Zambada, se han logrado gracias al esfuerzo y la colaboración conjunta entre los dos países.

“A lo que sí estamos comprometidos es a seguir trabajando con México”, concluyó.