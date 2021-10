El inicio de la era de la transparencia en Sinaloa

Un Poder Legislativo de mujeres y un gobierno estatal de transparencia, es lo que se propone para los próximos años en Sinaloa.

Las responsabilidades del funcionariado público en Sinaloa, parecían un mito o una leyenda urbana hace algunos sexenios, como la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa, pues aunque es un ordenamiento jurídico que regula la entrega-recepción del funcionariado saliente de los poderes públicos, NADIE LO APLICABA PUBLICAMENTE, parecían papeles inertes.

HOY la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa es de conocimiento público, aunque solamente aplique en el momento administrativo en el que nos encontramos, cuando el funcionariado deja su silla y llega el nuevo a recibir los pendientes que deja el saliente, con el objetivo de asumir la responsabilidad a partir del momento en que recibe los pendientes y tendrá un periodo de 30 días para hacer alguna aclaración de lo que en ese momento recibe.

Nada de que es responsabilidad del anterior gobierno; a partir del momento de que el funcionariado público entrante recibe es responsable de los pendientes administrativos, jurídicos y sociales que deja el funcionariado saliente.

En este procedimiento administrativo, el funcionariado entrante por parte del próximo titular del ejecutivo el Dr. Rubén Rocha Moya ha nombrado a 10 personas para que sean los responsables de recibir lo correspondiente al estatus administrativo que guardan las 14 secretarias de Estado que actualmente instruye Quirino Ordaz Coppel, a quien por cierto esto le parece que todo esto es un “protocolo” ¿Por qué será?

5 hombres y 5 mujeres son las designadas por el Dr. Rubén Rocha Moya para recibir el gobierno del estado: Enrique Inzunza Cazarez, Ruth Díaz Gurría, Jose Luis Zavala Cabanillas, Graciela Dominguez Nava, Javier Gaxiola Coppel, María Fernanda Mascareño Montoya, Joaquín Alberto Landeros Huicho, Maria Guadalupe Ramírez Zepeda, Óscar Luis Lopez Barraza, María Inés Pérez Corral.

Algunos de ellos, ya tienen una designación propia para el gobierno que dirigirá el próximo gobernador, otros están por definir su posición. En el caso de Enrique Inzunza, sabemos que se sostuvo por 13 años en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, ahora será el abogado de Sinaloa; Graciela Dominguez Nava, quién dirigió la política morenista en la Legislatura 63, hoy atenderá al personal docente y alumnado en Sinaloa desde la SEPyC; Javier Gaxiola Coppel, de cuna empresarial hijo de Santiago Gaxiola Clouthier, dueño de Grupo Premier, se perfila para dirigir a los empresarios en Sinaloa y Ruth Díaz Gurría, quien tiene tiempo viviendo en la Ciudad de México, viene a dirigir la política del bienestar para el estado.

La conformación de este equipo de trabajo gubernamental sin duda incluye experiencia y juventud, esperemos que la combinación del abogado, la política y la juventud lleven a buenos escenarios a Sinaloa, de lo contrario que la ciudadanía lo reclame conforme a derecho proceda.

LEGISLATURA 64: Más cerca del parlamento abierto. ¡Espero!

Por otro lado, la Legislatura número 64 ya se instaló en el Congreso del Estado de Sinaloa. En un hecho histórico, esta nueva legislatura se integra por 23 mujeres y 17 hombres. El funcionamiento de este órgano legislativo estatal esta previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, la cuál prevé una estructura orgánica conformada por la Mesa Directiva, Presidencia y Vice-presidencias, Secretarios y Pro-Secretarios, Grupos Parlamentarios, Junta de Coordinación Política, 27 Comisiones, Diputación Permanente, Órganos Internos, Secretaría General, Instituto de Investigaciones Parlamentarias y la Auditoria Superior del Estado.

En sesión solmene, el primer acto en ejercicio de funciones de las 23 mujeres y 17 hombres diputados, instalaron por unanimidad de votos la Mesa Directiva, cuya Presidencia queda a cargo del PAS representada por Gene René Bojórquez Ruiz, como Vicepresidencias la diputada Juana Minerva Vázquez González de MORENA y Feliciano Valle Sandoval por el PRI, las Secretarias Nela Rosiely Sánchez Sánchez por MORENA y Deisy Judith Ayala Valenzuela por el PRI y las Prosecretarias Pedro Alonso Villegas Lobo por MORENA y Giovanna Morachis Paperini por el PAN.

La Mesa Directiva a diferencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, durará un año, además las atribuciones de las y los legisladores de la Mesa Directiva se limita a que prevalezca el orden en las sesiones públicas en el recinto legislativo, así como organizar el orden del día de las sesiones, entre otras atribuciones.

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, digamos que es el órgano colegiado POLÍTICO, es decir, quienes lo integran representan a sus bancadas partidarias y siempre será presidido por el partido político que tiene más representación en la Cámara de Diputados local. Esto quiere decir, que este órgano colegiado será presidido por el Diputado Feliciano Castro Melendrez, pues MORENA es el partido con mayor representación en esta legislatura y además fue designado el líder de la bancada morenista.

Este órgano colegiado, dentro de sus funciones tiene que ejercer el gobierno interior del Congreso, impulsar la conformación de acuerdos, establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, presentar al pleno, para su aprobación el proyecto de presupuesto anual del Congreso, proponer al pleno de la cámara la designación del Secretario General, impulsar la profesionalización de los servicios de apoyo parlamentario, entre otros…

Tal como lo comentamos en la columna titulada “Pluris: los ganones de la derrota” en Puntos Resolutivos hace unos meses, quienes llevan el timón de este parlamento abierto en este primer año legislativo son los Diputados Feliciano Castro Meléndrez del partido MORENA como próximo Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) será el líder político del Congreso del Estado; un líder social de izquierda, profesor jubilado de la Facultad de Filosofía y Letras, escritor de 5 libros, quien llega a la asamblea legislativa fortalecido con el voto de la ciudadanía del distrito 13. Y el diputado Gene René Bojórquez Ruiz del PAS, quien por cierto es abogado, fue Secretario de Organización del PAS y ex secretario particular del ex Presidente Municipal, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Los Puntos Resolutivos de este análisis son:

· Parlamento abierto y funcional, conforme a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, es el verdadero reto de los presidentes de los órganos colegiados del congreso: JUCOPO y MESA DIRECTIVA.

· Gobierno Estatal transparente: experiencia y juventud deberán demostrar nuevos bríos para Sinaloa.

· Dar vida al papel inerte por la aplicación estricta de la ley: el reto para el próximo Secretario General de Gobierno (abogado de Sinaloa).