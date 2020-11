El grito  ¡Presente! en el Congreso del Estado cosa del pasado

Culiacán, Sin.- ¡Nos pusieron a parir cuates! bromeaban diputados al estrenar por primera vez el tablero electrónico.

Al iniciar la sesión la presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio presumió que por primera vez iban a estrenar una nueva forma de asistencia y votación en el pleno dejando un precedente y demostrando el compromiso de adecuarse a los nuevos tiempos por lo que se procedió a llevar a cabo la asistencia por medio del nuevo sistema.

Foto: Cortesía │ Congreso del Estado

Los diputados observaban su tableta electrónica encendida que estaba en las 40 curules y que forman parte del nuevo sistema electrónico que registrará la asistencia a sesiones y votaciones.

32 diputados registraban su asistencia y así lo hacía saber el secretario de la mesa directiva Jesús Ramón Monreal Cázares.

Todos volteaban a ver el tablero, todavía con el azoro por el nuevo “juguetito”, los legisladores cuidando la sana distancia se mandaban WhatsApp en son de broma por estar ante algo novedoso para ellos.

Así iniciaba la asamblea, pero al concluir con la lectura del acta de la sesión anterior, otra vez no sabían que hacer cuando la presidenta de la mesa directiva, Roxana Rubio pedía que votaran si la aprobaban o rechazaban.

Les pedía que leyeran el “acordeón” que previamente les habían dejado en su curul.

Los legisladores veían su Tablet, se veían unos a otros y la diputada solicitaba el apoyo del área técnica.

Foto: Cortesía │ Congreso del Estado

Es la primera vez, hay que tener un poquito de paciencia.

Villalobos

El diputado del PAN, Jorge Villalobos pedía la palabra desde su curul y le aclaraba que en las votaciones económicas no se utiliza el tablero, le dijo que para las nominales, sí el tablero electrónico.

“Yo no sé quién nos hizo llegar esta cartulinita pero las votaciones económicas no se utiliza el sistema electrónico de votación, son económicas son con las manos, las nominales si requieren el tablero electrónico”. Luego señalaba que el “acordeón” no servía

Este diagrama que nos dejaron está absolutamente mal.

Diputado

Bueno, levanten el dedo –como se hace de manera tradicional-, pidió la presidenta de la mesa directiva.

La presidenta de la mesa directiva, cada vez que se iba a votación, les pedía que utilizaran el folletito que tenían a la mano para poder votar y se remitía a cada capítulo ahí descrito para orientan a los legisladores.









