El granero de México pone en jaque a los gobiernos estatal y federal

La falta de certeza en los precios de garantía para el 70 por ciento de la producción de granos en Sinaloa revivió a un sector que muchas veces parece anclado en la conveniencia del mejor postor, pero que ahora en que tendrán más de 4 millones de toneladas sin buen precio de venta, salieron a protestar con la toma de las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos en Topolobampo, Guamúchil y Culiacán.

Al gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, le alcanzó para negociar la compra de 1.8 millones de toneladas con un precio de garantía de 6 mil 965 pesos cada una, que se pagarán entre Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y la administración estatal, a la cual se le autorizó una línea de crédito hasta por 3 mil 500 millones de pesos.

Pero los gobiernos federal y estatal se enfocaron que “contentar” a los pequeños productores, que podrán entrar a este esquema de comercialización, pero sólo a quienes tienen de 10 hectáreas hacia abajo, no para los productores de más amplio tonelaje.

Tanto Rocha como el presidente Andrés Manuel López Obrador están obligados a resolver esta crisis que ya hizo eco a nivel nacional, ya que en la campaña de 2018 se comprometieron -y más el presidente- de garantizar un buen precio a maiceros y trigueros.

Desde luego, el gobernador no ha dicho que no, pero no le alcanzó para negociar, y desde la semanera del lunes 8 de mayo pasado, dejó en manos de la federación resolver el problema; lo que sí se percibe es un juego de poder entre el secretario de Gobernación en campaña, Adán Augusto López Hernández y el mismo Rocha Moya.

Ese día mientras los productores del norte de Sinaloa tomaban Pemex en Topolobampo, Adán Augusto hablaba con Rocha, pero lo dejó en lista de espera: este lunes 15 se pactó la reunión. Una semana en que la crisis crecería como la espuma. El juego de vencidas siguió cuando el gobernador mandó a su secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, para decirles que Rocha paró el desalojo ordenado por Gobernación a la Guardia Nacional.

La narrativa también se hizo presente con el fantasma del desabasto, tanto el jefe del Ejecutivo como Castañeda aseguraron que ya había síntomas de falta de combustible en el norte, pero en la realidad no se vieron compras de pánico como en Culiacán.

El martes 9 de mayo, Adán Augusto tuvo un evento político en Mexicali y pasó de largo por Sinaloa, mientras los productores avanzaban hacia Guamúchil. Aunado a esto, López Hernández canceló su mitin de campaña en Los Mochis programado para el sábado 13 de mayo.

Es evidente que don Adán le hizo vacío al gobernador y éste se las cobró al hacer público que había intención de usar la fuerza para despejar Pemex. Sin embargo, la realidad sigue de terca, las “corcholatas” parece que sólo les importan sus campañas mientras los problemas sociales se acumulan.

Esta semana podría tocar el desenlace de la crisis por la falta de precios de garantías para el grueso de la producción de maíz y trigo en Sinaloa.

Sin regularización

Casi 2 mil vehículos del transporte público en Sinaloa tiene una vida de más de 15 años de uso, pero como en las grandes ciudades del estado resultan ser muy evidentes, el fenómeno que ocurre es que estas unidades se van a los municipios pequeños o comunidades apartadas del reflector.

Esto viene a cuento por el tema de que es la época del año en que los concesionarios comienzan a hablar de una revisión a la tarifa. Lo que hay que decir es que por años los dueños del transporte público se han comprometido a mejorar el servicio que prestan a los usuarios, pero eso no ocurre, maquillan las deficiencias de las unidades, prometen que ya no tendrán la práctica del trueno, pero todo eso es mientras consiguen arrancar un aumento.

En este último tema, Gobierno ya había solicitado a los permisionarios eliminar el trueno, es decir, establecer horarios feroces a los choferes de camiones y en caso se tener retrasos, multarlos a ellos, lo que provoca el acelere que ha terminado en trágicos accidentes. Y lo que es más, hay conductores que han sido amenazados por delincuentes por circular a toda prisa y ganarles carriles.

En el fondo, estos círculos viciosos del transporte en Sinaloa también tienen relación con la corrupción que anida en la cadena del servicio. Usos y costumbres le llaman también, pero que tendrían que ser desterradas en favor de un mejor servicio para los usuarios.