El gobierno le ha fallado al pueblo en seguridad: Enrique de la Madrid

Mazatlán, Sin. -Mediante una conferencia de prensa realizada en Mazatlán, el aspirante a representar a la coalición Frente Amplio, comentó toda como la inseguridad que se ha vivido durante todo el sexenio.

"Recientemente al realizar una gira por diferentes estados del país me he dado cuenta de que tanta inseguridad hay, los jornaleros no pueden ni trabajar en paz en varias partes, de zacatecas a Durango se ha vuelto el país del miedo. Era un paisaje maravilloso, pero no había absolutamente nadie en muchas partes de las que recorrí. Hay calles por las que no podemos transitar, es algo que no se puede normalizar, la falta de seguridad afecta a todos", lamentó de la Madrid.

También puedes leer. México está en riesgo y hay que salvarlo: Enrique de la Madrid

Añadió que los constantes apagones se han vuelto en una constante en comparación a años anteriores cuando había diferentes gobiernos.

"Los apagones se han vuelto en algo común en todo el país, pero sobre todo aquí en esta parte del estado, tengo entendido que recientemente hay comunidades rurales que duraron hasta 24 horas sin energía eléctrica, eso está muy mal, y más tomando en cuenta las altas temperaturas que han en Mazatlán, ni luz para el abanico tenían, además de afectar al sector comercio", aseguró.

Sin apoyo al deporte

El aspirante a la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio en 2024 destacó la falta de apoyo por parte del gobierno a los atletas y alumnos más destacados que no tienen los recursos para ir a representar al México al extranjero.

"Además de exigir una mejora en los servicios públicos como lo vengo haciendo, le exigimos al presidente del país que apoye a todos esos jóvenes atletas y estudiantes que ganan concursos y que lastimosamente no pueden ir a competir al extranjero, a representar al país, simplemente porque no tienen los recursos para hacerlo", agregó.

De la Madrid aseguró que no se cuenta con apoyo por parte del actual gobierno de Morena.

"No tienen ni idea de cómo actuar, no hay verdaderos apoyos, solamente esas becas, pero donde está lo que de verdad importa, en donde dejas la falta de seguridad, el mal servicio de agua potable y de energía eléctrica, falta de apoyo a jóvenes, México está por los suelos con este gobierno".