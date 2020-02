“El gobernador se hace pato”: Tatiana Clouthier

Culiacán, Sin. - ¡No quiero ser un Paco Labastida…! advierte la diputada federal, Tatiana Clouthier Carrillo, al aclarar por qué buscará ser candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León y no a la de Sinaloa donde tiene una enorme aceptación.

Espontánea y claridosa como lo fue su padre Manuel J. Clouthier del Rincón, Tatiana en entrevista exclusiva con El Sol de Sinaloa habla de los motivos por los que decidió por Nuevo León. Le pide al gobernador de Sinaloa deje de hacerse pato y atienda la seguridad que tanto reclaman los sinaloenses y de Jesús Vizcarra a quien lo candidatean también por Morena destaca “vende muy buena carne...”

-¿Por qué se decidió por Nuevo León y no por Sinaloa?

- Porque vivo en Monterrey, allá tengo a mis hijos, tengo mi familia, no me quisiera ver como Paco Labastida Ochoa que nada más porque nació en Sinaloa tiene derecho, así de fácil.

Cabe recordar que Francisco Labastida Ochoa, su carrera la hizo en la capital del país, en 1986 se vino como candidato del PRI a la gubernatura, compitiendo contra el candidato del PAN, Manuel Clouthier. Tatiana reitera que en Nuevo León ha vivido la mayor parte de su vida -38 años-. En ese estado estudió, se casó, formó una familia y no va a venir a Sinaloa nada más porque aquí nació.

-¿Sigue los pasos de su padre?

-No vengo siguiendo las huellas de nadie, vengo haciendo mi propio camino. Mis padres me educaron de cierta manera y con eso he aprendido a caminar. Todos mis hermanos han trazado su propio camino de diferente manera, tengo una hermana que es artista, otros son empresarios, otras se dedican a lo social y en otros campos.

Inseguridad en Sinaloa

- Por cierto qué opina de toda la violencia que hay en Sinaloa, lo que pasó en octubre, lo de las balaceras de esta semana.

-La violencia en Sinaloa no es nueva para bien o para mal con mucha tristeza lo digo, aquí se han acostumbrado la han hecho parte de su vida cotidiana, están aprendiendo a protegerse: hay una balacera no salgas, como si eso fuera la solución sin atenderse las raíces del problema, primero exigiéndole al alcalde al gobernador la parte que les corresponde.





- Y López Obrador recomienda abrazos no balazos

-Lo que quiere decir es que violencia genera más violencia, a eso se refiere, sin embargo el 60 por ciento son delitos del fuero común de los delitos que se cometen nacionalmente y estos deberían de estar siendo atendidos por el alcalde y el gobernador.

-¿Cómo calificaría al gobernador de Sinaloa?

- Escucho que la gente lo ve muy bien, que la gente lo quiere, que le reconoce muchas cosas, sin embargo, yo no veo que la violencia cese en el estado.





Cada sinaloense debería de luchar por lo que quiere y cree y creo que la paz es lo que más anhela. Mi padre decía “México va a cambiar, contigo, sin ti o a pesar de ti" y yo digo que Sinaloa va a cambiar contigo, sin ti y a pesar de ti y preguntaría y tú que vas a hacer para que Sinaloa cambie hacia donde tú quieres que cambie.

López Obrador

-Ahora, su calificación a López Obrador.

-El presidente nos debe en lo que él ha dicho que es precisamente el tema de seguridad, nos pidió un poco más de tiempo y espero que a mediados de año estemos teniendo cifras que empiecen a ceder.

Dos datos, por ejemplo, en el tema de las mujeres porque es fundamental poner en perspectiva las cosas. Tenemos los estados con más feminicidios; Veracruz, México, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla y por cada cien mil habitantes, tenemos a Morelos, Coahuila, Sonora Nuevo León y Sinaloa y la pregunta es quién le pide a los fiscales de estos estados, que protocolos están haciendo, toda la atención se va con el gobierno federal.





-Pero también en el tema de salud.

-En el tema de salud, no ha cambiado a como estaba antes, la cosa es que ahora tenemos tecnología y nos avisa cuando hay un problema en tal o cual lugar y así se está haciendo un reajuste por ejemplo en compras consolidadas que se tenían, pero les ha faltado acelerar en ciertos procesos donde los medicamentos no están.

-Y de los claroscuros de López Obrador

-¿Qué me quieres decir con eso? pregunta y le aclaramos que hay cosas buenas y malas como en cualquier gobierno, pero la gente empieza a protestar de que López Obrador dice una cosa….

- Yo creo que es como todo, ni está al cien, es decir, hay 80-20, el presidente está diciendo tenemos ahorita el Insabi dice que la seguridad social será gratuita para todos y que el medicamento llegará a todos de manera gradual y la gradualidad va más lenta de lo que es la palabra.

-Su opinión de los que en Morena suenan para la gubernatura: Himelda Castro, Rocha Moya y Vizcarra

-Los dos senadores Rocha Moya e Himelda Castro son buenos, la gente de Sinaloa los conoce. Esta es una decisión de la gente y cuando dice queremos una mujer, bueno pues yo digo ahí está Himelda. De Vizcarra que vende buena carne.

-¿De acuerdo al “Nueve Nadie se Mueve”?

-Claro, vamos a hacernos visibles, no hay descanso, vamos a demostrar con nuestra inacción de lo que somos capaces de hacer.

Nadie se mueve

La polémica diputada federal de Morena se suma al nadie se mueve para demostrar que con la inacción habrá una gran reacción.





