El drenaje enferma a los habitantes de la colonia Ampliación Felipe Ángeles

Mazatlán, Sin.- Fuertes dolores estomacales y un encierro en su propia casa viven los vecinos de la colonia Ampliación Felipe Ángeles, debido a los olores que emanan de una fuga de aguas negras en la calle De Las Torres.

Una de las alcantarillas rebosantes se ubica a la altura de la calle Diana Laura Riojas y lleva ya dos meses escurriendo.

También te puede interesar: En riesgo la democracia: Ciro Murayama

"Ya tiene mucho eso, como dos meses, hace tiempo también pasó, vinieron y arreglaron, pero pocos días duró arreglada y otra vez tuvimos el cochinero", dijo Nadia, vecina afectada.

Agregó que en repetidas ocasiones han reportado a la Jumapam, pero que simplemente no acuden al llamado.

"Es una peste horrible, tenemos que estar encerrados todos porque se mete todo el olor feo a la casa, es pura enfermedad, ni come uno a gusto", agregó.

La otra alcantarilla está a la altura de la calle Josefa Ortiz de Domínguez y los escurrimientos llegan hasta la avenida Múnich.

Cuatro alcantarillas se rebosan continuamente. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Es muy común este tipo de problemas, anteriormente ya se había desbordado otra alcantarilla. No se aguanta, no se soporta la peste, se reporta y se reporta, pero los de Jumapam no vienen, con este cochinero nos duele mucho la panza", expresó un vecino.

REBOSAN LAS ALCANTARILLAS

Son alrededor de cuatro alcantarillas las que se rebosan continuamente, tan solo tres de ellas están en la calle De las Torres; la que está a la altura de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, la segunda a la altura de la calle Diana Laura Riojas y la que está sobre la avenida Munich, la cuarta alcantarilla está entre las calles De Las Torres y Norma Corona.