El Covid-19 le ha costado 28 millones de pesos a Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Mazatlán, Sin.- La pandemia del Covid-19 le ha costado a Mazatlán 28 millones de pesos, cifra que el Ayuntamiento ha gastado durante el 2020 y lo que va del 2021 para hacerle frente a la contingencia sanitaria.

“Lo fuerte fue en el 2020, ahí fueron 17 millones de pesos, de los cuales se gastó mucho en temas de contención y de protección personal, que fueron 5 millones, mientras que de la contingencia sanitaria fueron 7 millones 923 mil pesos, fueron los dos conceptos más importantes de los 17 millones, además del equipo médico de laboratorio, que fueron casi 2 millones de pesos. Eso fue en el 2020 realmente lo fuerte en gasto por el Covid-19”, aseguró el tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga. Y en el 2021, a la fecha se llevan gastados ya alrededor de 9 millones 941 mil pesos.

“Un 60 por ciento del gasto total corresponde al año pasado. En el 2021 lo fuerte es la contingencia sanitaria, con 3 millones; para prendas de protección y seguridad civil se gastaron 2 millones 378 mil pesos y en medicinas el gasto es de 3 millones 063 mil pesos; son los tres conceptos de los 9 millones 941 mil pesos”.

Lo más fuerte del año pasado fue de mayo a junio, ya que a partir de julio empezó a recuperarse.

“La economía se empezó a recuperar en julio, se relajó la cuestión un poco, lo fuerte fue mayo a junio, y ahora en este año lo fuerte fue junio y julio, que fue la famosa tercera ola, esos son los meses de contingencia fuertes”.





UN AYUNTAMIENTO CERRADO

Para Alarcón Lizárraga no solo se tuvo que realizar una fuerte inversión para hacer frente a la pandemia, sino que el Ayuntamiento dejó de percibir ingresos, al cerrarse la economía.

“Fueron los meses de mayo y junio que estuvimos cerrados, aquí realmente estuvimos trabajando por necesidad, los que fueron de primera, que eran indispensables, como se les llamó, pero casi el Ayuntamiento estuvo cerrado, aparte de que a las personas de la tercera edad se les mandó a sus casas”, dijo.

“Sin embargo, Tesorería no dejó de trabajar ningún día, yo vine aquí hasta los sábados, estuve viniendo aquí, durante la contingencia, y sí, fue un concepto que no teníamos previsto, porque esto no estaba presupuestado, un gasto para contingencia, yo creo que ni México ni todo el mundo lo tenía y sí nos pegó fuerte, afortunadamente salimos con todo, salimos con sueldos, con aguinaldos, con proveedores. ¿Cómo lo hicimos?, ahí estuvo la cuestión, creo que fue solo ahorrar y gastar lo que se debe gastar, es hacer prioridad en los gastos y en la importancia”, explicó.





TODAVÍA DEBEN DE GASTOS MÉDICOS

Durante la pandemia, el año pasado sobre todo, mucho personal se enfermó de Covid, pero gracias a los convenios que se tenían con hospitales privados se pudo salir adelante: Y es que el Hospitalito Municipal rápidamente fue insuficiente para atender a tantas personas contagiadas.

“Fue en la primera ola donde no hallábamos a dónde mandar gente. El Hospital General estaba lleno, el Hospitalito ni se diga, realmente el área que abrimos para Covid se saturó inmediatamente, entonces hicimos convenios con El Sharp, La Marina y con Clínica del Mar y a los tres hospitales estuvimos mandando gente de todos lados”.

Muchas de esas deudas todavía las tiene el Ayuntamiento.

“Precisamente el día 20 de noviembre pasado cubrimos gran parte y quedamos a deber algunas cantidades mínimas, estamos pagando de tal manera que los servicios se nos siguen prestando todavía, hay convenios con ellos, si no ya nos los hubieran cortado”.

El año pasado, fallecieron dos funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento a causa del Covid, el gerente general de Jumapam, Ismael Tiznado Ontiveros, y el doctor Alfonso Sandoval Sánchez, director de Servicios Médicos Municipales.





DESPENSAS Y APOYOS ECONÓMICOS

El Tesorero Municipal explicó que el gasto que se hizo en despensas y apoyos económicos que se les brindó a las personas que se quedaron sin trabajo al cerrar la economía fue de cerca de 10 millones de pesos.

“Yo recuerdo que el año pasado, que fue lo fuerte, se dieron despensas y apoyos a meseros, a taxistas, realmente se les dio de mil 500 a 2 mil pesos por persona, fueron alrededor de 10 millones de pesos, de los 19 que fueron al cierre, yo creo que fue parte del apoyo que se dio, aparte de las medicinas, quiere decir que la diferencia que hay entre el año pasado y este año, es precisamente esos apoyos que se dieron personales en despensas y apoyos económicos en comparación a este año que no se han dado, es la diferencia, de 17 millones a 9 millones que van ahorita”, explicó el funcionario municipal.

Y ante una posible cuarta ola, o la llegada a México de la variante Ómicron, para el Presupuesto de Egresos del 2022 se va a contemplar una cantidad importante para hacer frente a la pandemia del Covid-19, ya que seguramente seguirán presentándose contagios en todo el municipio.









