El Covid-19 detiene el show travesti

Mazatlán, Sin. - Inició su proceso de transición cuando tenía 18 años de edad con un tratamiento hormonal, dejó crecer su cabello, cambió de vestimenta y empezó a maquillarse. Desde que era un niño su madre había notado algo diferente en él, su manera de hablar, sus movimientos, eran muy afeminados y entonces supo que su hijo era homosexual.

Juan Manuel Hernández es su nombre de nacimiento, pero todos le llaman "Fanny"; por necesidad y al verse rechazado en otros empleos por su forma de vestir y sus preferencias sexuales, incursionó hace seis años en los shows travestis.

Foto: Cortesía│ Fanny

"Es difícil que te den la oportunidad de laborar en un trabajo, decente se podría decir, que cualquier persona pudiera ejercer. El show para mí es más que un trabajo, es mi diversión, lo disfruto bastante porque me desestreso, me olvido de mis problemas y hago que la gente se olvide de sus problemas".

Aunque jamás se ha sometido a una cirugía para modificar o cambiar alguna parte de su cuerpo, confiesa que, si pudiera, le gustaría hacerse unos algunos "arreglitos". Trata de andar al día, proyectar una buena imagen, le encanta vestirse bien, trae extensiones de cabello y uñas postizas.

"Me encanta verme bien, lo más femenina que pueda. Entre más bien te ves, mejor te quieres ver, yo no me considero un ‘monumento’, ni me considero la más guapa de aquí, me considero como una persona que le gusta cómo se ve y se acepta como es; estoy feliz con lo que tengo".

Su familia es su principal apoyo, le aceptan tal y como es. Hoy, a sus 30 años, vive una vida plena y feliz al lado de su pareja.

"Mi familia me apoya mucho, desde el principio, nunca me han dado la espalda, ni me han cerrado las puertas de mi casa, me aceptan. Tengo mi pareja y lo ven bien, no se espantan. Le agradezco a Dios por la familia que me tocó".

Juan Manuel Hernández es su nombre de nacimiento, pero todos le llaman "Fanny". Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Alejandra Guzmán, Thalía y Selena son algunos de los personajes a los que imita, pero su favorita es Gloria Trevi, no sólo porque fue el personaje que imitó por primera vez, sino porque es también su gran admiradora.

"El personaje que más me piden es Gloria Trevi y también es el que más me gusta. Unos amigos fueron los que me animaron, ellos me decían: '¡hazlo, anímate!' y el primer artista que hice fue Gloria Trevi, sí me dio vergüenza, me dio pena, pero la necesidad hace perder todo".

En antros y en eventos privados realiza sus presentaciones, desde estudiar al artista para hacer la imitación lo mejor posible, hasta caracterizarse como tal. Todo es parte del show.

"El show consiste en imitar al artista, caracterizarme, que la peluca, el vestido, el maquillaje, son muchas cosas; tengo que estudiar al personaje para hacerlo lo mejor posible, los mismos movimientos, que la gente sienta que está viendo al artista".

Su peluca la empieza arreglar desde un día antes, pues es algo que le lleva varias horas, para maquillarse, caracterizarse y vestirse, le son suficientes solamente tres horas antes del show. Sus vestuarios son confeccionados por una amiga, pero ella se encarga de bordarlos y decorarlos.

Foto: Cortesía│ Fanny

"Es muy pesado hacer el show, mucha gente lo valora, mucha gente no lo valora, pero me gusta que la gente se vaya con una sonrisa. Mucha gente ya no se espanta, más que nada, el show es diversión, respetando a los clientes, a los invitados, sin pasarse".

A lo largo de su vida ha sufrido discriminación, ha sido señalada y juzgada por sus preferencias, gustos y por dedicarse al show travesti.

"Es como todo, hay personas que no le gusta cómo me visto, que dicen: 'qué mal se ve un hombre vestido de mujer', pero también hay personas que lo ven súper padre, que me dicen: 'qué guapa estás, que bonito te pintas’".

Ha trabajado en taquerías, puestos de discos, en un negocio de cosas chinas y en restaurantes. Por la pandemia del Covid-19, ante la cancelación de eventos sociales y shows, "Fanny" se quedó sin trabajo; sin embargo, en Protección Civil le ofrecieron un empleo temporal, actualmente es guardia en la entrada del Palacio Municipal.

Foto: Cortesía│ Fanny

"Nos dieron la oportunidad por la pandemia, no hubo trabajo, no hubo eventos y al menos yo vivo del evento del show travesti. La verdad es que los compañeros nos han tratado muy bien, no me ven como un 'bicho raro', como dicen por ahí, me ven como una persona".

Nuevos proyectos vienen para "Fanny" el próximo año; su propósito es seguir creciendo en el medio artístico. De momento, seguirá trabajando en Protección Civil, mientras los shows se reanudan.

"Estoy muy a gusto con mi vida, con mi persona, con lo que soy. Yo le doy gracias a Dios que mi padre, mi madre y mis hermanos siempre me han apoyado en todo y por ellos yo sigo adelante. Yo no volteo hacia atrás, si alguien me dice algo, yo no hago caso. A los que me juzgan y critican sólo puedo decirles que vivan su vida y dejen a los demás vivir la suya, no son nadie para juzgar a los demás".









