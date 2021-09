El autor de la Ley antiaborto en Sinaloa se inconforma

Culiacán, Sin.- Después de que la Suprema Corte declaró inconstitucional que los estados reconozcan “la vida humana desde la concepción”, el diputado de la Sesenta y Tres Legislatura y hacedor de la Ley en controversia, Juan Pablo Yamuni, advirtió que fue un pobre argumento el que dieron y remitió a los ministros a que se documenten con especialistas de bioética .

De acuerdo a los ministros la libertad que tienen los congresos locales está limitada por los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal, entre ellos, el artículo cuarto bis A, que habla sobre el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Precisamente fue el artículo cuarto bis que los legisladores en Sinaloa aprobaron en el 2018 para que se reconociera la vida humana desde su concepción y que posteriormente Morena presentó una controversia y que hoy fue avalada por la Corte.

“Esto muy triste, muy decepcionado de la corte, es muy fácil ser pro aborto cuando ya naciste, fue muy cómoda su postura, porque el estado tiene que velar por la vida de todos, es el primer derecho que tenemos los seres humanos”, señaló.

El diputado panista de la Sesenta y Tres Legislatura explicó que si los especialistas en bioética afirman desde la concepción que ya es una vida, y ahora para resolver cualquier tema de inconformidad para abortar lo hacen forzados por otros intereses.

El argumento de que tienen que decidir sobre su propio cuerpo es verdad, pero ese es otro cuerpo. La mujer ya es madre desde la concepción y hablar de la interrupción del embarazo, no es interrupción, es un asesinato.

“No se vale no proteger a la vida de los mexicanos se gestaron en el vientre de una mujer y dar rienda suelta a matar bebés, así es como se debe de llamar al sustantivo a borto y a los adjetivos de interrupción”, dijo.

Insistió que este tema no es sólo de mujeres, sino también de hombres porque no se embarazan solas, no se le puede poner valor a la vida de acuerdo a las circunstancias de cómo fue concebido todos tenemos la misma dignidad y el valor de un ser humano, es incalculable.

Hay que ver que los países que están abortando a diestra y siniestra están envejeciendo, la población es un principal factor de crecimiento de país, por eso, también vamos a matar económicamente a México, además del tema ético y moral.

“Estoy convencido que si todas las mujeres tuvieran un vientre de cristal donde pudieran ver la gestación de la vida, nunca abortarían porque se darían cuenta del milagro que llevan dentro”, dijo.









