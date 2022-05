El 10% de alumnos registrados no presentó ceneval en la UAS: rector

Culiacán, Sin.- El pasado sábado se llevó a cabo el examen ceneval de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector de esta casa de estudios, Jesús Madueña Molina, informó que de los más de 23 mil estudiantes registrados, el 10 por ciento no acudió a presentar el examen por motivos desconocidos.

"Me hablaban por ahí que de todos los que estaban registrados, alrededor del 10 por ciento no presentó, no acudieron a hacer su examen, motivo no sé", dijo.

Madueña Molina enfatizó que los estudiantes que no presentaron el examen ya no tendrán la oportunidad de hacerlo, ya que dicho examen no lo aplica la UAS.

"El examen ya fue el sábado y el que no lo presentó, no lo presentó porque es un examen dónde monitores de Ceneval vienen para que las cosas se hagan como ellos lo disponen y lo que hacemos nosotros es apoyarlos con personal de la universidad", comentó.

Resaltó que además hubo alumnos que no terminaron el proceso de registro y "fuimos muy reiterativos, hacerles el llamado que concluyeran el proceso y hubo gente que no lo hizo y que se presentó, lo que les pedimos a los directores es que tomemos nota para no dejarlos abandonados, sino darles seguimiento", expresó.

Re oferta espacios

El rector de la casa Rosalina, precisó que el área de la comisión de admisión está trabajando escuela por escuela para conocer cuál es la capacidad máxima que se puede dar.

"La idea es que entren de primera instancia todos los que tienen ficha, pero se nos han acercado padres de familia de jóvenes que no pudieron tener una ficha, entonces vamos a valorar en base a lo que determine la comisión, si podemos ampliar esto como lo hicimos el año pasado", concluyó.