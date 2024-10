Ejecuciones en ‘fueron sorpresivas’, asegura alcalde de Mazatlán

Mazatlán, SIn.- La violencia que se ha registrado esta semana en Mazatlán no ha paralizado a la ciudad, aseguró el alcalde Édgar González. Pese a que en una noche fueron asesinadas tres personas en hechos distintos y se incendió un negocio de máquinas traga monedas, el primer edil dijo que son hechos directos que no ponen en riesgo a la población.

"Esos hechos directos, ejecuciones directas, como el tema de las quemas de las habichuelas, son cosas muy directas, obviamente no ponen, afortunadamente, en riesgo a la población, porque no son enfrentamientos en las calles entre los grupos, como siempre lo he reiterado, tampoco es bueno, sin embargo, no hay motivo para paralizarnos, esto debe continuar", dijo.

También puedes leer: Caen 40% reservaciones hoteleras por cancelación de Luis Miguel en Mazatlán

Negó que el día de los hechos se haya descuidado la seguridad, la cual había sido reforzada con la llegada de elementos del Ejército, si no que más bien fueron eventos sorpresivos, consideró. "Son sorpresivos, son al paso, a la pasada, llegas y asesinas a alguien y te pierdes, siempre ha habido ese tipo de atentados", consideró.

En cuanto a las afectaciones económicas, reconoció que sí hay repercusiones en algunos giros, como el restaurantero, tanto en la zona urbana como rural, donde le reportan bajas ventas, pero sin intenciones de cerrar permanentemente negocios.

Confianza en el Gobierno federalGonzález dijo estar confiado que con la entrada del nuevo Gobierno federal se empiecen a "acomodar" las cosas.

"Normalmente, las líneas de comunicación a las autoridades federales deben ser distintas, no es que no estuvieran bien las cosas, pero traen una dinámica que se venía trayendo de combate, iba aumentando el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, se estaban metiendo cada día más y espero que hoy se sigan metiendo más, mucho más en este tema de establecer el orden, que es lo que esperamos", apuntó.

"Es una crisis más como la que hemos tenido de seguridad en el pasado y esperemos que pase rápido, que no tarda mucho, tiene que restablecer el orden la fuerza federal", añadió.