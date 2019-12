Educación especial, el trabajo de una maestra sombra

Culiacán. - Evelyn Núñez ha trabajado como maestra sombra con tres niños, primero en un Centro de Atención Múltiple con una niña con autismo, luego en el Colegio Sinaloa también con otra menor con autismo y ahora se dedica a Ricardo, quién también es autista.

La maestra tiene tres años trabajando con el pequeño, cursaron juntos el preescolar y ahora están en primer año de primaria. Los papás de Ricardo contactaron a Evelyn para ser su sombra, pero en el camino ella se dio cuenta que no se trata de ir tras de él sino a su lado, siendo su guía.

Los papás del niño me contactaron, yo asumí que sería muy fácil porque ya había trabajado con dos alumnas autistas, pero nada que ver, yo salía casi llorando del kínder, porque todo lo que hacía con Ricardo no funcionaba y me estresaba mucho hasta que dije: bueno, para entenderlo hay que pensar cómo él.

Y así fue, conociendo al pequeño fue como Evelyn y Ricardo comenzaron a avanzar juntos.

Al principio las reglas no las respetaba, no se metía al salón cuando debía, salía corriendo. Las crisis que pasaba por su condición, también fueron uno de los retos que enfrentó Evelyn.

El cambiar la rutina de Ricardo era entrar en una crisis, entonces para que él logrará el autocontrol tuvimos que crear estrategias para el control de emociones.

EMPATIA CON LOS NIÑOS

Cuando se trata con un niño que necesita educación especial, no solo se trabaja con él, sino también con su entorno, relata Núñez, quien dice que parte de su trabajo fue concientizar a los compañeros de Ricardo y a la maestra del aula, para que entendieran e incluyeran al pequeño.

"La educación viene de casa", dijo Evelyn Núñez, al señalar que hay un trabajo difícil en la concientización del entorno de los niños autistas, pues a los pequeños no les enseñan a ser empáticos en sus hogares y eso es difícil de cambiar en el ámbito escolar.

Los niños preguntan todo, que, si por qué llora o por qué no habla, entonces al explicar eso uno debe bajar a su nivel para que puedan tratar con él y convivan.

Luego de un proceso de conocimiento, estudio y mucha paciencia, Ricardo ha logrado mantener relaciones con sus demás compañeros de clase.

"Él no hablaba y ahora te dice todo en oraciones, ha tenido muchas relaciones sociales ahora con sus compañeros del salón de clases", expresó.

Desde chiquita quise ser maestra, pero como fui creciendo, me percaté que solo enseñar no era suficiente, así que descubrí la parte de la educación especial y eso decidí estudiar porque enseñas a niños, pero no a cualquier niño, sino a esos que tienen necesidades educativas especiales.

En el 2015, Evelyn entró a la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, con ilusión y entusiasmo, creyó que sería fácil, hasta que en su primera práctica de dio cuenta de que era un terreno pesado y debía ir más allá de lo que miraba en las aulas de su alma mater.

EDUCACIÓN ESPECIAL, TODO UN RETO

Entretener a niños no cuesta nada, pensé, pero me di cuenta en mis primeras prácticas que no era así. Llegué muy motivada, con mis materiales hechos la noche previa a ese día. Al llegar al aula los niños ni me pelaron, me rompieron el material incluso y ahí me di cuenta que había que hacer cosas mejores para poder captar la atención de los pequeños.

"Está profesión me empezó a gustar por los retos, no es fácil ni lo que uno piensa de inicio, te cambia toda la perspectiva; tienes que innovar e improvisar en el mismo momento porque así pasa cuando tratamos con niños", agregó.

En el desarrollo de su carrera, Evelyn ha tenido que dejar a un lado el perfeccionismo, pues aprendió que las cosas no serán como uno quiere que sean, se deben adecuar a los pequeños. Además de aplicar la tolerancia y paciencia.

En cuanto a la parte académica, Evelyn comentó que ya en la práctica lo que se vio en la escuela es solo una parte.

En Culiacán aún falta que se valore está profesión, pues solo el 20 por ciento de las escuelas en la ciudad cuentan con el área de educación especial. La maestra Núñez señaló que este trabajo no es solo para niños con discapacidad, sino para los menores que estén atravesando por alguna situación que no les permita concentrarse en sus estudios.

La visión profesional de Evelyn no se trata de ser maestra guía para siempre, pues terminando el ciclo escolar en el 2020 con Ricardo, emprenderá la aventura de buscar establecer su propio instituto para enseñar a escribir y leer a niños, pues actualmente se encuentra estudiando un diplomado para la enseñanza de la escritura.

80

Por ciento de las escuelas de Culiacán carecen de áreas para brindar educación especial a niños.





