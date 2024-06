Edgar González se reunirá con alcaldesa electa para ver el tema de entrega- recepción

Mazatlán, Sin. -El alcalde saliente, Edgar González Zatarain, se reunirá con Estrella Palacios, alcaldesa electa, para ver el tema de la entrega- recepción, proceso que comenzará a finales de septiembre e inicios de octubre y se concretará el 1 de noviembre con el cambio de administración.

Aunque no hay una fecha definida aún, el edil señaló que también habrá acercamiento para que su equipo de trabajo se vaya poniendo al tanto de las finanzas municipales, programas y servicios públicos.

"No es lo mismo verlo desde fuera a estar viendo las cosas dentro, entonces para nosotros nos sirve y para la ciudadanía es mucho mejor que se empapen con tiempo, le vamos a hacer un espacio para estar atendiendo esos temas, es bueno para que en la entrega- recepción no se pierda tiempo", dijo.

¿Cómo deja la administración?

En materia financiera, González Zatarain aseguró que entregará una administración sin deuda ni recursos comprometidos y con lo suficiente para seguir operando con el ritmo que se trae.

"No debemos de comprometer el recurso para que en noviembre ella esté utilizando noviembre y diciembre y no esté con problemas financieros, dejar si el fondo de los aguinaldos completitos que alcance suficientemente, que las quincenas estén sin problema, que el tema de la operatividad de los servicios esté sin problema", aseguró.

Asimismo, afirmó que dejará una administración bien equipada en el área de Servicios Públicos, Obras Públicas y Seguridad Pública con la entrega de nuevas unidades los próximos días.

"No van a llegar con la necesidad de urgente de comprar equipo, a diferencia de cómo llegamos nosotros que no teníamos ni carretillas, entonces tuvimos que hacer compra de todo y hoy les va a quedar una base fundamental para que lleguen trabajando con la población y no se pare ese ritmo", afirmó.