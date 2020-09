Ecología dio su aval para tala de árboles en arroyo Jabalines

Mazatlán, Sin.- La tala de árboles en el arroyo Jabalines se hizo bajo la anuencia de la dirección de Ecología y Medio Ambiente y conforme a un inventario de la vegetación del lugar, a solicitud del responsable de la obra y de colonos que están a favor del proyecto, reconoció Lourdes Sanjuan Gallardo.

La titular de la dependencia aseguró que no fueron árboles exóticos ni endémicos, sino arbustos, algunos frutales, tapiros y vegetación en mal estado.

“El reglamento me faculta a retirar los árboles que pongan en peligro, por sus raíces y por sus troncos, la viabilidad de obra privada o pública, en este caso dejar un árbol en el cauce de un canal es una responsabilidad; yo puedo estar en acuerdo de que sí es cierto que impacta a la flora, pero hay formas de mitigación”, expresó.

Dijo que a solicitud del responsable de la obra, la dirección a su cargo realizó un inventario de la vegetación del lugar, en el que se ubicaron arbustos, algunos frutales, tapiros y vegetación en mal estado.

“Hay un inventario donde nosotros, árbol por árbol, determinamos en qué condiciones estaban y sabemos cuántos árboles se tuvieron que retirar y cuáles tenían que conservarse, que fueron unas ceibas y unas palmeras que todavía están porque no afectan la construcción del canal", señaló.

"Pero sí, todos los árboles que estaban dentro del cauce y en el talud del cauce y en la orilla del arroyo tuvieron que retirarse, porque las máquinas, tarde que temprano iban a estar echando concreto y estos árboles al final se iban a morir, se retiró todo eso”.

Ante los daños ecológicos, comentó que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, donó 800 árboles al municipio y 300 más a los vecinos de la colonia Jacarandas, para la arborización de sus calles.

Con respecto a la afectación de la fauna, refirió que la obra no cuenta con un estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ya que se realiza por el riesgo inminente que representan las inundaciones para la población y que de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en estos casos se exhime la evaluación.

“En este proyecto, como tuvieron una excepción de la MIA, no existe un registro o una responsabilidad de parte de la constructora en mover la fauna; en este caso, ellos donaron los árboles a solicitud de Ecología, y en el caso de la fauna, ellos arremetieron con lo que había porque no hay una MIA, no dijeron lo que tenían que hacer con los reptiles, con los mamíferos, simple y sencillamente ellos hicieron su trabajo y se acabó”, indicó.

Comentó que por parte de los vecinos del arroyo Jabalines, acordaron arborizar la calle Zeus y la avenida Framboyanes como una acción de mitigación ante el impacto ecológico del revestimiento.

Sanjuan Gallardo considera que arborizar las calles de esa zona es algo complicado, pues los espacios son reducidos y si no se hace bien, en un futuro se tendría que retirar de nuevo aquellos que estorben para encementar la calle o para poner las banquetas.

“Ellos van a decidir dónde van a plantar los árboles, con el compromiso de que Ecología no puede normar dónde los van a poner, pero el día de mañana que se eche concreto y que se abra todo eso, nos vamos a ver en la necesidad de solicitar el retiro de esos árboles que se plantan”, concluyó.





