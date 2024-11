Durante su informe, gobernador afirma atender la inseguridad en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Tras la inseguridad que se vive desde el pasado 9 de septiembre en Sinaloa, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aseguró en pleno informe de labores que no se está negando, sino todo lo contrario, se está atendiendo y eso no es motivo para que la ciudadanía se inmovilice.

El mandatario estatal, dijo que es normal que exista miedo entre las personas por los diversos hechos de alto impacto; sin embargo, pidió que no tomen ese sentimiento como un motivo para paralizar las actividades cotidianas.

Rubén Rocha destacó que, por fortuna, Sinaloa sigue tendiendo dinamismo en cuestiones económicas y turísticas, sobre todo, Culiacán.

“La tenemos, no la negamos, pero no es como para inmovilizarnos, en Sinaloa tenemos un operativo que nos ha ayudado mucho. No tomen el miedo como una actitud paralizante, que los paralice, no, acuérdense de una cosa, tenemos un operativo”, manifestó.

El gobernador puntualizó que se atiende mediante operativos el robo a vehículos, homicidios, privaciones de la libertad y bloqueos en carreteras.

Asimismo, resaltó que hace apenas tres días, llegaron a Sinaloa 13 mil cruceristas que hicieron una visita a Culiacán, además de que al corte del mes de septiembre, se habían recibido 75 cruceros que dejan una derrama económica importante en el estado.

Finalmente, precisó que la industria reuniones aumentó un 22 por ciento al generar 5 mil 500 millones de pesos y el turismo en pueblos mágicos y señoriales se fortalecieron con sus atractivos.