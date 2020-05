Durante la contingencia: Persisten trastornos de ansiedad

Culiacán, Sin.- La pandemia ha traído consigo una serie de problemas en la salud mental y en el caso de Sinaloa, de las personas que han recibido atención por parte de la Secretaría de Salud, el 80 por ciento ha logrado restablecer su equilibrio, mientras que el resto presentan trastornos de ansiedad.

La jefa del departamento de salud mental, Cecilia Pereda Quintero, detalló que el grupo vulnerable es la población joven, con un rango de edad de entre los 20 a los 49 años. Al ser los responsables de atender el tema de la educación de los hijos, cuidar a sus adultos mayores, hacer las compras y trabajar.

Sobre las conductas de los pacientes, comentó que la mayoría están pasando por una etapa de irritabilidad, frustración y miedo a enfermar de coronavirus.

Con quienes dependiendo del grado se les da la atención en línea o en consultas físicas, bajo citas programadas.

Pereda Quintero, indicó que el 80 por ciento de los pacientes, después de las terapias se adecuan a la situación que se está viviendo y a las medidas recomendadas en casa, con actividades diarias.

Mientras que entre el 13 y 20 por ciento que sufren de trastornos de angustia, ansiedad, tristeza e ideas catastróficas, se les da un tratamiento diferente y en las ocasiones que se presentan crisis descontroladas y hay daños a terceros, se recomienda llevar a la persona al área de urgencia de un hospital.

Los problemas de salud mental están afectando tanto a mujeres como a hombres y de acuerdo a la especialista, las mujeres son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad por las responsabilidades que tienen en el hogar y en el trabajo, pero, son quienes tienen mayor equilibrio una vez que inician un tratamiento.

En el caso de los varones, explicó que la situación es más analizada y no se dejan llevar más por la emociones, pero cuando no habla sobre sus preocupaciones o piensa que no tiene algún valor en su familia, son más propensos a tomar decisiones determinantes como el suicidio.

La jefa del departamento de salud mental, recomendó a las personas a conectarse con sus emociones para detectar que están experimentando en esta contingencia, además de identificar cuáles son sus miedos y reconocerlos.

Reconocer que tiene miedo, ya sea al contagio, miedo en caso de las personas que tenían sus negocios, miedo a cuales van a ser sus pérdidas y reconocer esas pérdidas, que probablemente se dan, pero deben anteponer su salud, el saber ellos que mientras tengan salud, lo material pasa a un segundo plano.

Pereda Quintero

LÍNEA DE CONTACTO

Las personas que quieran recibir una atención psicología, pueden contactarse al call center Covid (66-77-13-00-63) o al 01-66-71-46-95-09, en el horario de 8:00 a 19:00 horas.

80%

De las personas que se han atendido responden positivamente a la terapia.





