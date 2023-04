Drenaje rebosado lleva más de 10 días en la colonia Flores Magón

Mazatlán, Sin.- Más de 10 días rebosado lleva el drenaje por la calle Azucena de la colonia Flores Magón de Mazatlán.

Una vecina del asentamiento asegura que este problema ya ha pasado con anterioridad y que frecuentemente ocurre en las vialidades de la colonia.

"Es común que esto pase, no es la primera vez que se desborda el drenaje y siempre es la misma batalla para todos nosotros, ha pasado otras veces y estoy segura de que mientras no vengan y se dediquen a arreglar bien el drenaje, esto seguirá pasando", expresó Keila García, vecina del asentamiento.

Además, los vecinos de la calle Azucena y alrededores aseguran que han realizado múltiples reportes a Jumapam para que reparen esta problemática, pero la paramunicipal no ha acudido.

"Ya reportamos esto, no es la primera vez que pasa, y a lo mejor por eso no hacen caso, porque ellos esperan que ya no les marquemos, pero estamos hartos y desesperados, no nos gusta aguantar estos problemas y también sé que a nadie más, ya son muchos los reportes, pero ni sus luces", agregó Keila.

Foco de infección

Los malos olores que se desprenden a causa del desbordamiento del drenaje, han ocasionado que algunos vecinos opten por estar encerrados en sus casas, por miedo a contraer alguna infección.

"Nada más con el olor te haces a la idea de lo mal que está esto aquí, huele fatal, prefiero tener cerrada la casa antes que permitir que ese olor tan putrefacto entre, prefiero no dejar salir a mis hijos antes de que se infecten de algo, porque es un riesgo, les puede dar una infección y puedo asegurar que va a ser a causa de esta porquería que sale, y que dicho sea de paso tardan en venir a reparar", dijo la vecina.