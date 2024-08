Mazatlán, Sin.- El problema del drenaje en Mazatlán no se ha solucionado, pero sí se ha mitigado hasta un 70 por ciento, lo más urgente, aseguró el alcalde Edgar González Zatarain.

El primer edil apuntó que contrario a las anteriores administraciones, en ésta no se ha ocultado la problemática de rebosamiento de aguas negras que tiene la ciudad, y que además de señalarlo, también se han hecho otras para solucionarlo.

"No podemos ocultarlo, que es lo que gobiernos siempre buscaban justificar, decir que no era cierto, la gente se enojaba más. Nosotros hemos cambiado esa dinámica, de decir sí, ahí está el problema, ¿qué hacer? atenderlo, no nada más quejarse", dijo.

Agregó que al ser una gestión corta le faltará tiempo para terminar de reparar lo urgente, para que las administraciones que siguen se enfoquen en lo necesario.

"Andamos arriba de un 70 por ciento de lo que hemos mitigado, hemos avanzado más de lo que yo he esperado, porque el tiempo que hemos tenido es corto y no había por dónde llegarle, estaba tan complicado que decía ¿por dónde empiezo? Volteaba para la derecha, izquierda, abajo arriba, todo era el drenaje", agregó.

Para saber

El munícipe ha señalado que su gestión concluirá con una inversión aproximada a los 450 millones de pesos en el drenaje.

Mientras que la Jumapam ha dicho que se requieren al menos 3 mil millones de pesos para atender el rezago que hay en la red sanitaria.