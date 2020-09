“Dos mundos” unidos en la gastronomía

Mazatlán, Sin.- La gastronomía de Mazatlán es considerada de las mejores del mundo al referirse a ella como una fiesta de sabores marinos que hace disfrutar de sus manjares al comensal más exigente.

En los últimos años, el puerto cuenta con una gastronomía muy variada se ha dado un incremento de restaurantes que van desde el tradicional de mariscos, comida mexicana e internacional y cocina de autor.

La chef Andrea Lizárraga muestra lo mejor de la gastronomía de Asia y México.

Tal es el caso de la chef Andrea Lizárraga de 28 años de edad, quien desde hace dos años inició con su restaurante de comida asiática en el Centro Histórico.

Desde cuando era niña decidió que sería chef ya que su gusto por la cocina la tuvo siempre, desde que tenía dos años preparaba sándwiches con mantequilla en el piso que nadie se comía y ayudaba a su abuelita a preparar gorditas de nata.

Al ser hija de hotelero siempre se ha desenvuelto en el ramo turístico y de servicios y aunque su papa trato de desanimarla haciendo servicio social en la preparatoria, solo sirvió para que reafirmará que quería ser chef.

“Siempre me gustó mucho, desde chiquita ya sabía que me iba a dedicar a esto, al tener contacto directo con los chefs surgió más mi interés, mi papá me trato de asustar y me dijo vas a trabajar y hacer prácticas cuando estaba en la preparatoria, pero hizo todo lo contrario para que desistiera, pero solo confirme a lo que me quería dedicar y aquí estoy”.

Foto: Cortesía │Andrea Lizárraga

Fue en la secundaria cuando tomó sus primeros cursos de cocina, a los 16 años, la joven mazatleca se fue a Japón en el programa de intercambio del Club Rotario, ahí le empezó gustar la cultura y su comida, posteriormente estudio Gastronomía en Monterrey y al terminar la carrera tuvo la oportunidad de trabajar en un restaurante en Nueva York donde tuvo mucha influencia a trabajar con coreanos y filipinos.

“Tengo como chef unos ocho años, trabaje en restaurantes muy reconocidos en Nueva York y Francia, pero la comida asiática le encanta y quiso compartir un poco de la comida coreana, japonesa y china aquí en Mazatlán”.

La chef con ocho años de experiencia, comenta que los mariscos sinaloenses, son muy reconocidos dentro fuera del país, el aguachile y los ceviches son muy famosos en el mundo.

Comparte que ha sido muy interesante el ofrecer una cocina internacional aprovechando esa materia prima tan privilegiada como el pescado y mariscos mazatlecos, pero con un sabor asiático.

Foto: Cortesía │Andrea Lizárraga

Relata que el nombre de sus restaurantes es precisamente porque los viajes de la nao china, se creó un intercambio cultura, comercial y gastronómico de Asia y México trayendo especias y productos y costumbres que nos marcharon a ambas culturas para siempre y sin duda dejaron un sello en nuestra cocina.

En el Nao kichen Bar que se ubica en la calle Belisario Domínguez entre la calle Marina Escobedo y Constitución en el Centro Histórico de Mazatlán, puedes encontrar una gran variedad de platillos de pescado crudo, sobre todo de producto de la pesca del día es lo favorita.

“Tenemos tiraditos, una tostada que en lugar de tostada tradicional es un alga crujiente, pero siempre nos gusta aprovechar el producto local ya sea pescado u otro tipo de mariscos, tenemos la carta medio variada, sacamos especiales con lo que hay de temporada, pero siempre enfocado a lo asiático, y una mezcla de la gastrónoma mazatleca”.

Foto: Cortesía │Andrea Lizárraga

Con la pandemia del coronavirus, el restaurante se ha visto afectado e incluso cerró en marzo por el confinamiento y este será reabierto el próximo 23 de octubre, mientras están aprovechando para remodelar y ampliar el local.

“La gente de Mazatlán ha respondido muy bien por eso decidimos ampliar local porque está muy chiquito y siempre se llena de clientes locales, pero también de diferentes estados de la república, americanos y canadienses, pues cuando se habla del destino es playa y la comida”.

En lo que lleva de su carrera ha tenido la oportunidad de participar en varios eventos gastronómicos realizados en la ciudad, el año pasado tuvo la oportunidad de asistir a un festival en Shanghái, China, donde tuvo la oportunidad junto con otro chef mazatleco de preparar la comida tradicional mexicana y sinaloense.





