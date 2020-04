Doña Tere no deja de trabajar, a pesar del Covid-19

Mazatlán, Sin. En Mazatlán, los adultos mayores trabajan hasta donde les sea posible, a pesar de que la Secretaría de Salud ha alertado que quienes padecen enfermedades crónico degenerativas es la población más vulnerable de contagio de coronavirus.

Teresa Núñez, de 66 años de edad, quien junto con su esposo de 70 años tiene un puesto de venta de huaraches al exterior de mercado municipal José María Pino Suárez, manifestó que tiene que trabajar para poder subsistir.

Nosotros vivimos de esto y hay que trabajar hasta que se pueda, el día que nos digan que tenemos que cerrar nos quedaremos en la casa, sí me da miedo, como todo mundo, es normalTeresa Núñez





Doña Tere, quien tiene con el negocio desde hace 20 años, recordó que con la influenza, Mazatlán vivió algo similar, pero que esta crisis es peor, porque los turistas se fueron.

Señaló que desde hace dos semanas las ventas empezaron a bajar paulatinamente, y desde el lunes están al 5%, previo a Semana Santa.





Yo ahora no me he persignado, de lo malo que está la venta, espero y al rato caiga algo, normalmente del viernes al domingo eran buenos días, aunque no vendiéramos en toda la semana.

Teresa Núñez

Señaló que el periodo vacacional de Semana Santa es de los mejores del año, por la gran afluencia de turismo que llega, y después la situación se pone difícil por la competencia de las importadoras.

Las importadoras traen mucho huarache chino muy barato, y la gente se va a lo más barato, aunque sean de menor calidad y después les salga peor, porque les dure sólo unos días Teresa Núñez

