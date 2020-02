Doña Meche tiene manos que ‘sanan’ en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Hablar de empachos, molleras caídas y otros tantos padecimiento en Escuinapa, es hacer referencia a la señora Mercedes Ibarra Rodríguez, quien durante más de seis décadas se ha dedicado a curar a cientos de niños y mujeres.

Con 84 años de edad, Doña “Meche” relató un poco lo que ha sido su trabajo, del cual ha obtenido como mayor satisfacción darle salud a cientos de niños y mujeres, que han sido puestos en sus manos.

Comentó que esta labor la inició con sus propios hijos, a quienes lograba sanar “sobándolos” ella misma.





Yo no estudié nada para hacer esto, cuando mis hijos estaban chicos pues había veces que se me enfermaban, había que curarlos y pues uno como madre la hace de maestro, médico y de todo, ya después poco a poco la gente fue viniendo a que les sobara a sus hijos

Mercedes Ibarra Rodríguez





El reconocimiento que la misma gente le ha dado por su trabajo ha alcanzado a brincar fronteras, ya que hasta a su casa, ubicada en la calle Belisario Domínguez, en donde tiene acondicionado un espacio para atender a sus pacientes, han llegado personas provenientes de diversas partes del país, buscando sanación con ella.





Que yo me acuerde, ha venido gente desde La Paz, de Tepic, de Mazatlán, Culiacán y de muchas otras partes, que después de haber estado atendiendo a sus hijos con doctores y más doctores y no encontrar la cura, vienen a que yo se los sane

Mercedes Ibarra Rodríguez





Destacó que en diversas ocasiones, sacerdotes le han externado que su trabajo proviene por haber nacido con el “don de sanación”.





El sacerdote me ha dicho que yo nací con ese don de curar a la gente, y para que alguien pueda sanar es que tenga fe en que se va a aliviar, a mí la gente me ha tenido fe de que las puedo sanar y es por eso que se ha logrado, es tanta la fe que se tiene que hasta doctores y enfermeras me han traído a familiares que los alivie

Mercedes Ibarra Rodríguez





Además de ella, comentó que ya algunos descendientes de ella han continuado con esta labor, que han aprendido con ella misma.





Ahorita ya una hija mía y una nuera ya soban también, antes me ayudaban y ahora también ya ellas trabajan solas

Mercedes Ibarra Rodríguez





Por último, dijo que a pesar de ya sentir cansancio en algunas ocasiones por su avanzada edad, ella continuará trabajando mientras Dios le de vida y fuerza.





Mientras la vida y la fuerza me alcancen yo voy a seguir curando gente, es algo que me hace sentir bien, que la gente me tenga fe

Mercedes Ibarra Rodríguez





Su casa ha sido el consultorio para atender a sus pacientes. Foto: Jesús López │ El Sol De Mazatlán

Datos

60 años tiene doña Mercedes sobando a las personas.

84 años de edad tiene doña Mercedes

Textual





Mercedes Ibarra Rodríguez





La Buscan

Hasta la casa de Doña Meche, ubicada por la calle Belisario Domínguez en Escuinapa, han llegado personas provenientes de La Paz, Tepic, Mazatlán, Culiacán, entre otros sitios del país.









