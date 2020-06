Doña Josefina comparte "su sazón" en medio de la pandemia

Mazatlán, Sin.- Desde el pasado 23 de marzo, Josefina Sánchez Gallegos decidió unirse como voluntaria en el Ejército de Salvación de Mazatlán, donde se encarga de preparar los guisos que son distribuidos a personas de escasos recursos, que no tienen para comer.

Originaria del estado de Oaxaca, la mujer altruista reconoce que las labores que desempeña las realiza en el mismo periodo de la contingencia sanitaria originada por el Covid-19.

La ayuda brindada, asegura, es para gente que no cuenta con dinero e inclusive para quienes se quedaron sin trabajo por el cierre de empresas, que se registraron en el transcurso de la pandemia.

Desde las 10:00 de la mañana comienza el trabajo en el área de cocina, tras la colocación de enormes ollas con capacidades para ofrecer de 100 a 200 raciones.

Durante cuatro horas, la mujer junto con tres voluntarias más, se encargan de elaborar guisos que van desde estofados, arroz y frijoles refritos, además de agua fresca de sabor.









Me gusta mi trabajo, me encanta, es la verdad, y más porque apoyo a quien necesita de una ayuda, como es el ofrecer comida para quienes no tienen ni para eso Doña Josefina









Recuerda que en las primeras semanas preparaba comida para 450 personas, y ahora realiza guisos en los que sirve un promedio de mil 300 raciones.

Sánchez Gallegos reconoce que es necesario que la ciudadanía en general no deje de apoyar a las acciones que brinda el Ejército de Salvación, para que siga la ayuda a los que menos tienen.

AYUDA

Si quiere ayudar al Ejército de Salvación, puede hacer donaciones al banco Scotiabank a nombre de Ejército de Salvación A.C., en la cuenta # 00105579473 y Clave Interbancaria: 044180001055794738.

























