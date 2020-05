Don Rogelio reabre puesto de revistas por falta de dinero

Mazatlán, Sin. Tras permanecer 10 días sin trabajo, Rogelio Manjarrez decidió regresar a laborar a su puesto de revistas, un establecimiento que cerró, debido a que es considerado como un negocio no esencial, en la cuarentena originada por el Covid-19.

El local forma parte de al menos otros cuatro comercios que se encuentran alrededor del mercado José María Pino Suárez, los cuales decidieron reabrir, pese a que los productos que expenden no pertenecen a la canasta básica.

El comerciante reconoció que el no contar con recursos económicos, hizo que se decidiera por volver a abrir su negocio, que se encuentra por la calle Melchor Ocampo, en donde labora desde hace más de dos décadas.

Los 10 días que tuve sin trabajo me hicieron volver a arriesgarme, a ver si me dan chance de estar aquí hasta medio día, que no perjudica mucho, además que el puesto no aglomera gente. Rogelio Manjarrez





Hasta el momento, precisó, se encuentra a la expectativa de que las autoridades pudieran regresar a decirle que cierre, no obstante que sus clientes no dejan de acudir a comprarle libros, revistas y periódicos, que leen durante los días de la contingencia.





El material que expende, asegura, es muy solicitado por la gente que está en sus casas y que busca pasar el momento de la cuarentena, tras ocuparse a través de la lectura.

Tras regresar a sus labores, reconoció que el tema del Covid-19 le ha pegado como a cualquier otro negocio, al registrar una disminución de ventas del más del 50%.

Pese al poco consumo que tiene, prefiere ganar lo que percibe en su establecimiento comercial, a estar en su casa sin poder generar dinero que le permita sobrevivir a la difícil situación económica por la que atraviesa todo el país.

















