Don ‘Jando’ no puede faltar en Las Cabras

Escuinapa, Sin. - Edificar cientos de enramadas que se utilizan para albergar a las familias escuinapenses durante los días de las Fiestas del Mar de Las Cabras, ha sido la labor de Alejandro García, un hombre que nunca falta en estas celebraciones.

Local La UTE donará gel antibacterial

Aunque nunca se le ha reconocido su labor, este hombre y su familia son una pieza fundamental de las máximas fiestas escuinapenses, ya que durante más de cuatro décadas, de manera ininterrumpida, han tenido la responsabilidad de edificar dichas enramadas.

Alejandro García, quien es mejor conocido como “Don Jando”, comenta que este trabajo lo iniciaron su abuelo y su padre, a quienes él ayudaba cuando era un niño.





Que yo recuerde, ya tenemos más de 40 años trabajando aquí en Las Cabras, antes eran mi abuelo y mi papá quienes trabajaban, y pues yo desde chico, en cuanto pude acarrear una palapa, me venía a ayudarles

Alejandro García





Con el paso del tiempo esa responsabilidad cayó en su persona, y dio continuidad a este trabajo que ha sido de su familia.





Cuando ya faltaron ellos (abuelo y papá), pues ya me tocó a mí la responsabilidad, ya hubo dos o tres ocasiones que no nos tocó trabajar, decisiones de las autoridades en turno, pero aunque no nos han dado el trabajo, la misma gente nos busca para hacerle sus enramadas, hay familias que nos contratan para ampliárselas, así que no hay año en que no estemos aquí presentes

Alejandro García





Más de 40 años tiene Alejandro en la construcción de las enramadas. Foto: Jesús López │ El Sol De Mazatlán

Don Jando ha sido testigo del crecimiento que estas fiestas han tenido con el paso de los años, reflejándose esto en el incremento del número de enramadas que se construyen.





Antes nada más eran algunas cien enramadas las que se construían, en un mes las terminábamos, ahorita ya son 700 las que tenemos que hacer

Alejandro García





Con el incremento del número de enramadas, el tiempo de la construcción se ha ampliado, por lo que prácticamente tienen que irse a vivir a la playa durante un lapso de 4 a 5 meses aproximadamente.





Desde febrero nos venimos a estar aquí y nos vamos hasta junio, más o menos, porque además de levantarlas, tenemos que tumbar todo cuando acaban las fiestas

Alejandro García

Además de Alejandro, la construcción de las enramadas genera empleo para más personas.





Cuando iniciamos a trabajar somos nada más seis los que trabajamos, pero cuando ya se inicia a poner la palapa, contratamos algunas 10 personas más

Alejandro García





Una de las anécdotas que recuerda del tiempo que lleva en la elaboración de las enramadas, fue cuando en una ocasión se les incendiaron.





Unos vagos le prendieron fuego, ya habíamos terminado todo el trabajo, fueron como unas 20 las que nos quemaron, afortunadamente faltaban unos días para las fiestas y nos dio tiempo para hacerlas de nuevo

Alejandro García





Aseguró que mientras tenga las fuerzas y lo sigan contratando, él siempre estará para hacer este trabajo, el cual, asegura, lo realiza con mucho gusto y pasión.

Te puede interesar: Pajuma sigue ‘en pie’ en el puerto de Mazatlán

Datos

700 enramadas son las que construye.

5 meses es el tiempo que se tarda en construirlas.

40 años lleva en el oficio.

Textual





Que yo recuerde, ya tenemos más de 40 años trabajando aquí en Las Cabras, antes eran mi abuelo y mi papá quienes trabajaban, y pues yo desde chico, en cuanto pude acarrear una palapa, me venía a ayudarles

Alejandro García Constructor de enramadas

Foto: Jesús López │ El Sol De Mazatlán













Lee más aquí:

Local Leyendas del sur: El paso de la ‘carreta de la muerte’

Local Las Labradas: Huellas de la historia