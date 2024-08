Don Carlos Mendoza necesita cirugía de rodillas y en el IMSS lo traen ‘vuelta y vuelta’

Mazatlán, Sin. -Desde antes de la pandemia, el señor Carlos Mendoza Martínez fue diagnosticado con desgaste de cartílago en ambas rodillas, por lo que necesita una cirugía con urgencia.

Es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde lo traen “vueltas y vueltas” a Ciudad Obregón, Sonora, ya que en Mazatlán supuestamente no hay especialista.

"No nos quieren atender como debe ser, nos traen en ‘vuelta y vuelta’, y venga para tal día, para tal fecha y deje que nos llamen de allá de Obregón. Esa cosa no va, yo que tengo mi seguro, pero para que me atiendan en el Seguro Social de Mazatlán yo no tengo por qué andarme brincando a Obregón, a Culiacán y otras partes", dijo molesto.

Ya en dos ocasiones lo han pasado a Ciudad Obregón para una cirugía, en ambas lo han regresado y en esta última, en febrero de 2024, fue porque la unidad de origen no verificó que los estudios de laboratorio y de gabinete se encontraran completos y vigentes a la fecha de la cirugía, que debe ser máximo de tres meses.

Molestia

La situación ha causado la molestia de don Carlos, pues además de que su enfermedad avanza, las veces que ha ido a Sonora solo les apoyan con los viáticos, y por su cuenta corren las comidas y hospedaje, por lo que cuestionó si vale la pena pagar la aportación del Seguro Social por la atención que se recibe.