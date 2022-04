Director del Hospital General de Escuinapa exhorta a aplicarse la vacuna de refuerzo

Escuinapa, Sin.- "No hay que confiarse" fue la expresión de Jesús Daniel Uribe Peraza, director del Hospital General de Escuinapa, al exhortar a los ciudadanos a aplicarse la vacuna de refuerzo contra el Covid - 19.

El director comentó que los módulos de vacunación que se han instalado en el municipio en las últimas semanas, han registrado poca afluencia de personas para aplicarse el refuerzo.

Uribe Peraza fue tajante al externar que la gente no debe tener confianza, ya que el Covid - 19 aún va a seguir vigente.

"Yo considero que es lo que está pasando, la gente se está confiando, como ya no ha habido muchos casos graves, la gente no se está vacunando y también están dejando de usar las medidas preventivas que se tuvieron durante los dos años anteriores".

Destacó que el virus está matando constantemente y es por eso que la gente debe estar protegida.

"Hay que recordar que el virus tiene mutaciones, variantes que pudieran afectarnos... Son refuerzos para que la inmunidad siga presente, porque no hemos visto cuanto tiempo nos va a proteger una vacuna, al no saber es por eso que necesitamos los refuerzos, para que sistema esté actualizado a un nivel que si llega el virus a nuestro cuerpo la enfermedad no se desarrolle".

Para concluir, recalcó que al igual que la gente se ha venido aplicando la vacuna contra la influenza, igual tiene que ser con la del Covid - 19.