Diputados electos del PAN aseguran que serán una oposición responsable

Culiacán, Sin. -Las y los diputados electos del PAN en Sinaloa aseguran que serán una oposición responsable y segura en el Congreso del Estado.

A través de la voz de su dirigente de partido, Roxana Rubio, los diputados plurinominales manifestaron que abanderarán las causas de todos las y los sinaloenses que votaron por ellos y por quienes fueron candidatos “por tierra” y dieron todo para ganar la elección.

“Seremos una oposición responsable. Que va a abanderar, causar buenas que van a proponer el grupo mayoritario, pero seguiremos siendo oposición y vamos a retomar las causas que a nosotros nos identifican como partido”, expresó Rubio Valdez.

La líder panista dijo que a partir de este momento el PAN se divorcia de la alianza para comenzar a hacer su propia agenda legislativa y planes de acción.

“Nos vamos a divorciar, por lo pronto, del PRI y de la alianza. Tenemos que reflexionar como partido”, expresó.

Al ser cuestionada sobre si se quedaría como dirigente del PAN a la par de ostentar una diputación local, Roxana Rubio expuso que no le interesa su reelección, por lo que se quedará únicamente como diputada.

“No me interesa la reelección. Soy la primera mujer presidente del PAN en Sinaloa, les guste o no le guste, soy la que levantó al PAN”, dijo.

Será en el mes de noviembre cuando salga la convocatoria para la elección de la nueva dirigencia del PAN y en diciembre se llevará a cabo la elección.