Diputados demandan división de Poderes

Culiacán, Sin.- Diputados de Morena, PRI y PT de los que no asistieron a la sesión donde se aprobó el matrimonio igualitario y que en junio del 2019 votaron en contra, aseguraron que su posición no es por cuestiones moralistas, que respetan los derechos humanos de esta comunidad y demandaron que el Poder Judicial no se meta con las facultades e investidura del diputado.

La diputada de Morena, Flora Isela Miranda Leal, aseguró que no cree que exista tal sanción del Supremo Tribunal de Justicia porque se logró el objetivo: legislar a favor del matrimonio igualitario que es lo que se buscaba.

Local Llaman a los católicos a cuidar el don de la familia

Precisó que ella no asistió a la sesión porque todo mundo se estaba sumando, había mayoría, entonces consideró que no había necesidad de entrar al recinto parlamentario, pese a que su voto siempre fue en sentido contrario.

Negó que su posición obedezca a cuestiones morales y así lo manifestó desde que presentó una iniciativa para que se cambiara la palabra matrimonio, por unión entre dos personas del mismo sexto.

“En la primera ocasión no voté a favor y en esta ocasión mi voto era en el mismo sentido porque mi propuesta era de una tercera figura, ya tenemos en matrimonio y el concubinato y yo proponía que fuera la unión entre personas del mismo sexo, por lo tanto no soy moralista”, aclaró.

Advirtió que el Poder Judicial no puede meterse con las facultades e investidura de los legisladores.

“Mi voto iba a ser en contra, había mayoría y yo siempre he estado en contra de abstenerme. Soy una persona convencida de que como legisladores tenemos a salvo nuestros derechos de emitir el voto como lo considere prudente, no estoy en contra de los derechos a terceros, al haber un ordenamiento como tal, el Poder Judicial tampoco puede meterse con las facultades e investidura del diputado y creo que esa parte si la tenemos a salvo”, indicó.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

NO TENGO CONFLICTOS MORALES: GLORIA HIMELDA

La diputada del PRI Gloria Himelda Félix Niebla dijo que hay una situación en la relación que emitió la Suprema Corte de Justicia es muy clara que es para que el Congreso de Sinaloa legisle el matrimonio igualitario y ya lo hizo.

“El congreso cumplió con una mayoría que ya se alcanzó, ya está aprobado, la intención en este caso del juzgador era que se cumpliese, ya se cumplió, lo demás considero que cada quien tendrá su propia versión y opinión al respecto”, indico.

Puedes leer: Matrimonio igualitario moderniza la legislación de Sinaloa

Señaló que en lo personal y en lo individual, como abogada está a favor de la protección de los derechos humanos de la comunidad lésbico gay. Sin embargo, dijo que el día de la aprobación del matrimonio igualitario, tuvo audiencia en el tribunal electoral de pruebas y alegatos, por lo que le fue imposible asistir a la sesión.

“No asistí, pero el Poder Legislativo cumplió con el mandato de la corte como era su obligación, las cosas deben de tomarse en sentido positivo y si hubiese alguna amonestación yo tengo una justificación al respecto aquí estamos a la disposición”.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Otra de las legisladores del PRI, Ana Cecilia Moreno, no asistió por estar en vigilancia de Covid-19, ya que su esposo salió positivo.

Sin embargo, en junio del 2019, tanto la diputada Gloria Himelda como Cecilia votaron en contra, por lo que se le preguntó a la diputa Félix Niebla si era por situaciones morales y aseguró que no tiene ningún conflicto moralista.

“No tengo conflictos moralistas, como abogada y que me jacto conocedora del derecho, mi inclinación será siempre en protección de los derechos humanos de esta comunidad que hoy se ve ya reflejado en un acto de justicia a favor de ellos. Creo que lo que tenemos que ver es hacia adelante”, dijo.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

SIEMPRE ESTUVE EN CONTRA DE QUE SE USARA LA FIGURA MATRIMONIO: APOLINAR

El diputado Apolinar García Carrera siempre se ha manifestado en contra tanto del matrimonio igualitario como de la despenalización del aborto, incluso renunció a Morena por no estar de acuerdo con esas ideas y se refugió en el PT, dijo que siempre estuvo en contra de que se usara la figura del matrimonio, por lo que presentó una iniciativa para la creación de otra figura que le diera a la comunidad LGBT la posibilidad de unirse a dos personas del mismo sexo.

Te puede interesar: Angélica Díaz razona su voto a favor del matrimonio igualitario

Se manifestó que está también en contra de que se obligue a los representantes populares a votar en un sentido u otro y cuestionó la posición del juez quien no conoce el sentir de la sociedad porque no ha ido a las casas a preguntar si están de acuerdo en el matrimonio igualitario.

Señaló que no está en contra de que las personas se acuesten con quien sea, pero sí está en contra de que los matrimonios sea un capricho de pocos y qué él no se doblegó.

















Lee más aquí:

Local Aprueban Comisiones matrimonio a personas del mismo sexo

Local No al matrimonio entre hombres y cabras: grupos Provida