Diputados chapulines ofenden al elector: Carlos Castaños

Culiacán, Sin.- El diputado federal del PAN, Carlos Castaños Valenzuela criticó a 25 diputados y 20 funcionarios que dejaron desmantelado el Congreso del Estado y el ayuntamiento de Culiacán, al señalar que las licencias de éstos políticos ofenden a los electores de Sinaloa.

Dijo que por ir en busca de una aventura electoral en el 2021 dejan tirado sus funciones públicas lo que habla de la irresponsabilidad de 26 diputados que sólo jugaron con la ciudadanía que les otorgó su confianza.

Castaños Valenzuela reiteró que es reprobable e irresponsable que dejaran los puestos, si siquiera antes tener a los suplentes.

“Piden una licencia, dejan el cargo con la irresponsabilidad de no dejarlo cubierto; es decir, si se quieren ir a buscar otro cargo, pues tienen derecho pero que no sean tan irresponsables de no dejar previsto quién va a solucionar las actividades de sus propias áreas.”, indicó.

Dijo que lo que debieron haber hecho estos funcionarios es renunciar a su cargo e ir a buscar la aventura de una próxima candidatura, se vale, pero que no ofendan a los culiacanenses.

El vocero de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara Baja destacó que son espacios que, en primer lugar, son pagados por la ciudadanía; y, en segundo lugar, son espacios de gobierno que lo que hacen es tomar decisiones de cara a la gente. Y no puede un funcionario, ya sea en el ejecutivo o en el legislativo, así nomás sin importarles mucho irse y no dejar cubierto ese espacio.





