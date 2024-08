Diputado también interpuso denuncia ante Profepa por construcción de la tirolesa

Mazatlán, Sin. -El diputado federal Juan Torres Navarro aseguró que él también interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente contra quien resulte responsable por haber otorgado permisos para la construcción de la tirolesa en el cerro del Crestón.

El legislador morenista mencionó que hace unos días le notificaron que sí se habían encontrado bases en la denuncia y que ya se había enviado al departamento de Jurídico, donde se determinará si el permiso fue otorgado de manera irregular o no.

"Esto es un robo descarado y aquí estoy acusando a la delegada de Sinaloa de Semarnat, por qué cómo permite aprobar un Manifiesto Impacto Ambiental donde se dice que no hay flora ni fauna, ya desde ahí empieza el grado corrupción, no creo que lo haya aprobado por ignorancia, porque semarnat sea es una institución capacitada para valorar el daño al medio ambiente", dijo.

Agregó que la Administración del Sistema Portuario Nacional también hizo lo propio ante la Secretaría de Marina "truquenado" la MIA, diciendo que todo estaba bien.

"Están violando completamente la ley, yo estoy esperando ya el resultado definitivo y lo que me va a quedar es hacer una denuncia penal contra quien resulte responsable. No podemos decir 'ay no, es que pobrecitos, ni son ignorantes, no lo hicieron adrede", agregó.

Objetivo

Apuntó que la intención de la denuncia es fincar responsabilidades contra quien resulta responsable por haber presentado información falsa, por haber aprobado la MIA con información falsa y por haber otorgado permiso de manera irregular.

Torres Navarro añadió que también se buscaría inhabilitar la operación de la naturaleza, que ya presenta un importante avance de construcción e instalación.