Diputada señala omisión al atender problemas laborales en campos de Sinaloa

Culiacán, Sin.- "¿Qué esperan que pase para hacer algo?", acusó la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros e Indígenas del Congreso de Sinaloa, Deisy Judith Ayala Valenzuela, al recalcar que ha subido en más de 10 ocasiones a tribuna del pleno local para pronunciarse sobre las malas condiciones laborales en los campos agrícolas del estado.

Recientemente, fueron rescatadas 57 personas en presuntas clínicas de rehabilitación de Angostura que permanecían privadas de su libertad y eran obligadas a trabajar en los compas agrícolas y pesqueros, según la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública.

"Aquí el exhorto es a la Secretaría de Salud a que realice las inspecciones correspondientes a todos estos centros de rehabilitación. No podemos tener esos espacios que no cumplen con las condiciones mínimas y que no tratan con humanidad a las personas con problemas de adicción", mencionó la diputada.

Además, Ayala Valenzuela también hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que intensifiquen las campañas contra la trata de personas.

Añadió que buscará la implementación de una agenda en pro a los derechos laborales y de las comunidades indígenas.

Campañas en lengua

La diputada retomó una declaración hecha por el senador del PRI, Manuel Añorve Baños, quien hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para que se implementen campañas contra la trata de personas en lenguas indígenas, bajo la premisa de que los integrantes de esta comunidad son sector vulnerable ante la comisión de este delito.

Deisy Ayala reconoció como positiva la insistencia por parte de los senadores en que se aborde las campañas preventivas.

Consideró que Gobierno del Estado debería enfocar estrategias de esta forma, tomando en cuenta de que hay personas que no hablan español y quedan rezagadas por las barreras del idioma.