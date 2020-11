Diputada llama a las mujeres a no dejar que se vulneren sus derechos políticos

Culiacán, Sin.- “La hora de las mujeres ha llegado y no debemos permitir que sea vulnerada, y mucho menos dejarla ir”, advirtió la diputada Angélica Díaz Quiñonez.

En tribuna aseguró que las expectativas de que en Sinaloa tengamos a una mujer Gobernadora en el 2021 son muy altas y, sobre todo, muy reales.

Hizo un llamado a todas las mujeres y hombres para que hagan valer su voz y, principalmente, la de aquellas mujeres que tienen el legítimo derecho a ser postuladas a la gubernatura, y a distintos cargos de elección popular.

La diputada del PAS y presidenta de la Comisión de Derechos humanos aclaró que el posicionamiento que planteó de ninguna forma está encaminado a decir que las mujeres merecemos más o que somos mejores que los hombres.

“Está encaminado a afirmar que somos diferentes, y que en la diferencia está la riqueza, está la pluralidad y que desde nuestra condición de mujeres podemos aportar cosas distintas a las que tradicionalmente han aportado los hombres, y con ello, una forma de hacer política diferente, una forma de gobernar diferente y, por supuesto, un Sinaloa diferente y mejor”, señaló.

Enfatizó que en temas como la paridad de género y la violencia política contra las mujeres no puede haber medias tintas, se es congruente o no, con las reformas aprobadas, porque es la esencia de la democracia para tener gobiernos confiables.

Foto: Cortesía │ PAS

La legisladora del PAS se pronunció a favor del acuerdo del Instituto Nacional Electoral en materia de paridad que deberán aplicarse en la postulación de las candidaturas a las 15 gubernaturas que están en juego en los procesos electorales locales 2020-2021, para que de ellas siete correspondan a mujeres

Dijo que esto es con la finalidad de que se cumpla con el principio de igualdad, en el ejercicio de todos los cargos de elección popular mandatada en la reforma constitucional de 2019 y que a su vez garanticen los derechos constitucionales de la ciudadanía.

Una condición para gozar de credibilidad y de autoridad moral, tanto en un plano individual como en uno gubernamental, insistió, es la congruencia de las acciones que se realicen en el ámbito político.

La paridad de género, insistió, es un principio obligatorio en las elecciones, tanto de cargos colegiados, como unipersonales, razón, por la cual, emitió las directrices que habrán de regular la postulación de candidatos y candidatas para garantizar este principio.

Sin embargo, observó que en el acuerdo del INE no se obliga a que todos los partidos, coaliciones y candidaturas comunes, postulen en una misma entidad federativa sólo a mujeres al cargo de Gobernador, lo que pudiera dar como resultado que no se alcance la paridad sustantiva, ya que, si en las quince entidades federativas se da la combinación de candidaturas entre hombres y mujeres, eso nos da la probabilidad de que en los resultados, las mujeres no alcancen las siete gubernaturas.

Destacó que la única manera de que a las mujeres se les garantice la paridad, es que el INE modifique se Acuerdo General CG569/2020 y se establezca que, en cuando menos siete de las quince elecciones de gubernaturas, todos los partidos, coaliciones y candidaturas en común, deban de postular únicamente a mujeres al cargo de Gobernador, y de este modo, se garantizaría que en siete estados de la República Mexicana, las mujeres logren la titularidad del Poder Ejecutivo, y si bien no se alcanzaría la paridad total en todo el país, al menos se lograría cerrar la brecha existente entre los géneros en el ejercicio de este cargo.

















