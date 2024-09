Diputada Graciela Domínguez defiende reforma al Poder Judicial

Mazatlán, Sin.- La diputada federal Graciela Domínguez Nava, de Morena, defendió la propuesta de la reforma constitucional al Poder Judicial y señaló que no se trata de ninguna sorpresa, ya que el tema ya se había socializado a través de foros entre ciudadanos y expertos en la materia.

Explicó que este tema era parte de la agenda legislativa del Plan C.

Además, encontraron que durante los foros el diálogo estuvo ausente y solo se encontraron descalificaciones y esto se debe a que no existe la misma visión de País.

“Trabajamos el martes pasado en sesión ordinaria y se prolongaron los trabajos durante muchas horas. Causó mucha polémica, problema, y eso ocasionó que se tuviera que sesionar en una sede alterna. Se ha comentado por la oposición que una vez pasada al Senado la reforma hecha por la Cámara de Diputados, será impugnada por todos los medios, lo que demuestra que ha habido injerencia por parte del Poder Judicial”, consideró.

“Emiten una suspensión para que no se debatiera en la cámara, y esto nos parece muy grave por parte del Poder Judicial, ya que es un acto que constata la urgencia y la vigencia de esta propuesta que sigue su curso en el Senado”, dijo.

Comentó que es muy clara una invasión del Poder Judicial en sus facultades dentro de este proceso, y que pretendan prohibir que se sesione y discuta en la materia, sin duda habla que se están excediendo.

Domínguez Nava recalcó que es el pueblo el que elige a los representantes, por encima del Poder Judicial, así que las decisiones tomadas en la Cámara de Diputados sobre la nueva reforma son completamente legales.

“Esto era parte de la agenda legislativa del Plan C, entonces, nadie se puede sentir sorprendido como para que se establezca que no hubo un proceso para escuchar, pero una cosa distinta es que no coincidamos en lo que queremos para este País en materia de justicia, y otra cosa es que no se puede decir que no hubo una apertura para escuchar otras propuestas, otras voces, que también hay que decir, más que propuestas fueron descalificaciones”, expresó.

En defensa de la reforma, la diputada federal señaló que dentro de la Cuarta Transformación tiene el propósito de hacer que se respete la justicia y los procesos sean más limpios, además de que buscan eliminar todos los privilegios, por lo que su opinión contrasta con los que se oponen a esta nueva ley.

Explicó que el proceso continuará en turno en el Senado de la República, que ya de ahora en adelante la minuta estará en sus manos.

Se anunció que el próximo domingo estarían resolviendo con las comisiones correspondientes para que siga adelante, y el próximo martes será cuando se discuta y apruebe el dictamen; después llegará el turno de revisarla en las entidades federativas para que los Estados también se pronuncien.

Añadió que la idea es que a partir de 2025 entre en vigor la elección de jueces, magistrados y ministros, que será de tres años, con posibilidad de reelegirse por otro periodo para que posteriormente se homologue a los procesos electorales locales y federales.